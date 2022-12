Aston Villa: le petit coup de pression d'Emery à Martinez après son retour en club

Unai Emery s’est confié ce vendredi sur la situation d’Emiliano Martinez. Tout juste de retour à l’entraînement d’Aston Villa, le gardien argentin n’est pas certain de rejouer tout de suite après son sacre au Mondial 2022. Mais son entraîneur l'invite à être prêt le plus vite possible.

Deux semaines après la finale de la Coupe du monde 2022, Emiliano Martinez et Hugo Lloris vont peut-être de nouveau s’affronter ce dimanche lors du duel entre Aston Villa et Tottenham en Premier League (15h). A moins que l’entraîneur des Villans, Unai Emery, décide finalement de laisser souffler son gardien. Dans la tourmente après son gros chambrage contre Kylian Mbappé dans la foulée du titre de l’Argentine, Emiliano Martinez a tout juste repris l’entraînement avec le club anglais. Face à la presse, son entraîneur a confirmé ce vendredi qu’il fallait déjà voir si le succès au Qatar avait bien été digéré.

"Il va être disponible physiquement et, mentalement nous allons vérifier, a lancé le technicien espagnol face à la presse britannique. J'espère qu'il sera à 100% concentré sur Aston Villa. Il doit à nouveau s'adapter rapidement à notre travail."

"Il pousse ses coéquipiers à l’entraînement"

Unai Emery avait prévenu son portier de 30 ans qu’il aurait besoin de discuter avec lui à son retour en Angleterre. L’ancien entraîneur du PSG et d’Arsenal a notamment reconnu, que s’il était fier du titre obtenu par son joueur, il fallait garder un certain respect. Enfin revenu à Aston Villa, Emiliano Martinez va devoir prouver à son coach qu’il est passé à autre chose après le Mondial remporté sous le maillot de l’Albiceleste.

"Bravo à lui et maintenant nous pensons à ce qui va venir avec Aston Villa, a enchaîné le technicien cité notamment par The Independent. Nous sommes fiers de lui. Chaque supporter d'Aston Villa doit être fier de lui. Nous avons dans notre équipe et dans notre effectif un vainqueur d'une Coupe du monde, et il le mérite."

Et de préciser sur le caractère du gardien et son rôle chez les Villans: "Il pousse ses coéquipiers à l’entraînement tous les jours. Quand il reviendra, nous devons essayer de le réintroduire dans notre quotidien et être positif pour utiliser son énergie et essayer d'utiliser sa mentalité (de gagnant) pour nous aider."

Douzième de Premier League avant son déplacement sur la pelouse de Tottenham, Aston Villa ne possède que cinq points d’avance sur le premier relégable. A Emiliano Martinez de prouver qu’il peut aider l’équipe à se maintenir dans l’élite.