Liverpool: Klopp avoue se réjouir des galères de Chelsea

Actuellement 12e au classement de Premier League, Chelsea ne voit pas ses lourds investissements payer. Malgré plus de 600 millions d'euros dépensés en deux mercatos, les Blues peuvent pratiquement dire adieu à toute coupe d’Europe la saison prochaine. Dans un entretien à Sky Sports, l’entraineur de Liverpool Jürgen Klopp s’est dit "heureux" de voir qu’empiler les millions et les joueurs ne suffit pas pour réussir.

L’argent ne garantit pas le succès. Les semaines passent et Todd Boehly est de plus en plus confronté à cette réalité. Après avoir racheté Chelsea des mains de Roman Abramovitch, l’Américain n’a pas tardé à aligner les sommes considérables sur le marché de transferts. Voyant que les 60 millions d'euros investis sur Cucurella et Sterling ne suffisaient pas, les Blues ont encore cassé leur tirelire avec les recrutements en janvier de Mudryk et Enzo Fernandez.

Malgré plus de 600 millions dépensés en deux mercatos, les Londoniens sont 12es et ne devraient à ce rythme disputer aucune coupe d’Europe la saison prochaine. Un échec rendant "un peu heureux" Jürgen Klopp. Au micro de Sky Sports, l’entraineur de Liverpool a cependant affirmé ne rien avoir de personnel contre Chelsea: "Je suis un peu désolé pour Chelsea (…) mais d’un autre côté, c’est bien de voir qu'on ne peut pas simplement rassembler des joueurs de haut niveau et penser que ça va marcher."

"Chelsea finira par s’en sortir"

Deux fois vainqueur de la Ligue des champions, et champion d’Angleterre en 2020 avec Liverpool, Klopp a accepté de donner aux Blues les clés pour réussir, et aussi ce qu’il ne faut surtout pas faire: "Il faut construire une équipe et c'est ce que les joueurs ont sous-estimé, donnant à leurs entraîneurs une tâche presque impossible à accomplir. Il faut créer des relations, un esprit d'équipe, et c'est la seule raison pour laquelle je suis un peu content (que Chelsea galère)."

Le technicien allemand reste tout de même persuadé qu’un bel avenir attend les Blues, et qu’ils seront des adversaires redoutables la saison prochaine: "Chelsea finira par s’en sortir et sera incroyablement fort."

Interrogé sur une potentielle nécessité de changer de cycle pour Liverpool, Klopp a annoncé du mouvement à venir, mais pas au point d’imiter les Londoniens: "Nous ne pouvons pas faire ça (…) Il faut faire venir les bons joueurs et construire une nouvelle équipe. Cette équipe a écrit une histoire sensationnelle et maintenant nous en commençons une nouvelle, c'est tout." Les Reds sont actuellement 7es et à sept unités d’une place qualificative pour la prochaine Ligue des champions.