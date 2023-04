Tottenham-Manchester United: "On se voit en juin", le chant des supporters mancuniens pour Kane

Lors de la rencontre de Premier League jeudi entre Tottenham et Manchester United (2-2), les supporters des Red Devils ont lancé un chant pour Harry Kane, annoncé dans le viseur du club mancunien pour cet été.

Harry Kane est la cible de Manchester United pour le mercato estival. L'information n'a pas échappé aux fans des Red Devils lors du déplacement de leur équipe jeudi en Premier League du côté de Londres et du Tottenham Hotspur Stadium. Les supporters ont chanté à la gloire du capitaine de la sélection anglaise.

90 millions d'euros pour Kane?

"Harry Kane, on se voit en juin", ont clamé à plusieurs reprises les supporters de Manchester United. Sur le terrain, l'Anglais de 29 ans n'a pas marqué mais a servi un caviar à Heung-min Son (79e) pour l'égalisation (2-2). Menés 2 à 0 à la pause après des buts de Jadon Sancho (7e) et Marcus Rahsford (44e), Kane et ses coéquipiers avaient repris espoir grâce à Pedro Porro (56e).

Largement battu par Newcastle dimanche dernier (6-1), Tottenham s'était séparé de Cristian Stellini lundi, l'entraîneur intérimaire, après le licenciement d'Antonio Conte. Ryan Mason a été nommé pour le remplacer par le président Daniel Levy, dont les spectateurs ont réclamé le départ.

Cinquième de Premier League avec 54 points, Tottenham compte six unités de retard sur Manchester United après 33 journées. Mais l'équipe d'Erik ten Hag a deux matchs de retard en championnat. Une qualification en Ligue des champions semble donc compromise pour la saison prochaine.

Harry Kane est sous contrat avec son club formateur jusqu'en juin 2024 et est, une nouvelle fois, annoncé sur le départ. Selon la presse britannique, Manchester United pourrait proposer jusqu'à 90 millions d'euros pour s'offrir les services du meilleur buteur de l'histoire des Spurs.