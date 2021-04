Tottenham: "On a besoin d’attaquer", le petit tacle de Bale à Mourinho

Tottenham s’est imposé face à Southampton, mercredi, en match en retard de la 29e journée de Premier League (2-1). Après la rencontre, Gareth Bale, auteur de l’ouverture du score, en a profité pour adresser une petite pique à son ancien entraîneur José Mourinho, écarté en début de semaine.

Un nouveau chapitre entamé par une victoire. Deux jours après l’éviction de José Mourinho, Tottenham s’est imposé face à Southampton, mercredi, en match en retard de la 29e journée de Premier League (2-1). Les Spurs, qui ont finalement renoncé à participer à la Super League, ont fait la différence grâce à un but de Gareth Bale et un penalty d’Heung-min Son. Un succès qui les rapproche des places européennes. Désormais 6e du classement, le club de la banlieue nord de Londres se retrouve à 2 points de Chelsea (4e) et West Ham (5e), qui comptent un match en moins.

>> Découvrez les offres de RMC Sport et suivez en direct la Premier League

De quoi y croire jusqu’au bout. A condition de se montrer entreprenants sur le terrain. C’est en tout cas l’avis de Bale. Auteur de sa 11e réalisation de la saison (toutes compétitions confondues), la 6e en 15 matchs de championnat, l’ailier gallois a exhorté son équipe à se lâcher un peu plus d’ici la fin de saison. Une manière de dire que ce n’était pas vraiment le cas jusqu’ici, sous les ordres de Mourinho. "On veut attaquer. On est une grande équipe, avec de super joueurs. On a besoin d’attaquer plus, de rester haut sur le terrain et je pense qu’on l’a fait sur ce match", a expliqué à Sky Sports le joueur de 31 ans.

Un message pour Ryan Mason

Prêté depuis l’été dernier par le Real Madrid, Gareth Bale ne sait toujours pas où il évoluera en 2021-2022. En attendant d’éclaircir sa situation, il devrait retourner d’ici quelques mois en Espagne, où il est sous contrat jusqu’en 2022. En espérant s’être fait plaisir avec Tottenham d’ici-là. Ryan Mason, le successeur intérimaire de Mourinho, qui est devenu le plus jeune manager de l’histoire de la Premier League (29 ans), sait désormais comment s'y prendre pour le satisfaire.