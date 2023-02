Tottenham: la longue absence de Lloris confirmée

Le gardien et capitaine de Tottenham, Hugo Lloris, s'est blessé au genou contre Manchester City. L'ancien international français manquera cinq à sept semaines de compétition et la double confrontation contre l'AC Milan en Ligue des champions.

L'entraîneur adjoint de Tottenham, Christian Stellini, a affirmé jeudi que le gardien français Hugo Lloris, touché à un genou, ne reviendrait pas avant "cinq à sept semaines".

"Nous sommes déçus pour Hugo (Lloris) qui est blessé (...). Il a besoin d'une bonne récupération, sans doute de cinq à sept semaines avant de revenir avec nous", a expliqué Stellini, qui remplace temporairement Antonio Conte après l'opération à la vésicule biliaire subie la semaine dernière par le technicien italien.

Lloris s'est blessé à la toute fin du match remporté 1-0 contre Manchester City, dimanche, après un duel aérien avec le milieu défensif Rodri. La presse anglaise avait indiqué mercredi qu'un scanner avait permis de constater que les ligaments étaient touchés.

Fraser Foster va remplacer Hugo Lloris

Actuellement 5es de Premier League, les Londoniens sont à la lutte pour une qualification en Ligue des champions la saison prochaine. Ils vont aussi affronter l'AC Milan en huitième de finale de la C1 sans leur capitaine, qui évolue depuis plus de 10 ans au club.

En l'absence de Lloris, "on a un bon gardien expérimenté avec Fraser Foster, qui a une grande expérience en Premier League et une bonne expérience en Ligue des champions" entre 2012 et 2014, lors de ses années au Celtic Glasgow, a souligné Stellini.

"Nous avons cinq semaines difficiles devant nous mais on a confiance en Fraser, on est heureux de jouer avec lui dans l'équipe", a encore insisté l'Italien.

Antonio Conte est de retour après son opération de la vésicule

Jeudi également, Conte a lui fait son retour au centre d'entraînement des Spurs, selon des photos publiées par le club. "Il était sur le terrain ce matin avec nous. Il doit y aller doucement pour le moment, mais on était très heureux de le revoir (...). Il a pris tout le monde dans ses bras. On va prendre le temps avant de voir quand il sera prêt" pour être sur le banc, a expliqué son adjoint.