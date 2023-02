Très grosse tuile pour Tottenham: longue absence pour Lloris, touché aux ligaments d’un genou

Selon le Daily Telegraph, Hugo Lloris sera absent des terrains six à huit semaines en raison d’une blessure à un genou, contractée lors de la victoire de Tottenham face à Manchester City (1-0), dimanche.

Gros coup dur pour Hugo Lloris (36 ans). Selon The Telegraph, le gardien de Tottenham sera éloigné des terrains pendant six à huit semaines en raison d’une blessure à un genou contractée dimanche lors de la victoire face à Manchester City (1-0). Les premières prédictions laissaient craindre une absence jusqu’à la fin de la saison mais les Spurs attendent finalement son retour dans un peu moins de deux mois. L’ancien Niçois et Lyonnais avait reçu des soins sur le terrain en fin de match sous toutefois être remplacé.

Pas d'opération mais un long repos

Il a depuis effectué des examens qui ont révélé que les ligaments étaient touchés. Sa blessure ne nécessitera pas une opération mais restera sous grande vigilance du staff médical du club londonien.

Lloris va désormais s’astreindre à un repos qui l’empêchera notamment de disputer la double confrontation contre l’AC Milan en huitièmes de finale de la Ligue des champions (aller le 14 février en Italie, retour le 8 mars à Londres). Il ratera aussi le choc contre Chelsea (26 février) en Premier League et peut-être cinq autres matchs.

Cette blessure intervient après une prestation solide contre Manchester City (1-0). Elle suivait des semaines plus compliquées lui ayant valu une salve de critiques nourries après les revers face à Arsenal (0-2), puis Manchester City (4-2). Lloris, recordman de sélections en équipe de France, a annoncé sa retraite internationale début janvier après la finale de Coupe du monde perdue face à l’Argentine (3-3, 4 t.a.b. 2), le 18 décembre. Il a récemment reconnu avoir subi un contrecoup depuis cette rencontre.

"Lorsque vous êtes impliqué avec l'équipe nationale et que vous allez jusqu'au dernier jour de la Coupe du monde, vous revenez et la fraîcheur mentale vous manque, avait-il confé à l'Evening Standard. Mais vous devez vous remettre sur les rails et aider votre équipe."

Sa succession est désormais ouverte dans le but français, d’autant plus après l’annonce de la retraite de Steve Mandanda. S’il est rétabli, Mike Maignan est en pole pour récupérer le statut de numéro 1 lors du prochain rassemblement des Bleus en mars. Alban Lafont (Nantes), Alphonse Areola (West Ham), Islan Meslier (Leeds) ou Brice Samba (Lens) figurent parmi les prétendants pour compléter le casting.