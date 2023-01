Tottenham: Lloris encore critiqué après son erreur face à Manchester City

Hugo Lloris, gardien de Tottenham, se retrouve de nouveau sous le feu des critiques après une erreur d’appréciation sur le but de Riyad Mahrez concédé lors du match contre Manchester City, jeudi.

Hugo Lloris traverse une période compliquée avec Tottenham. Déjà ciblé pour une erreur contre Arsenal le week-end dernier, le gardien français a concédé quatre buts jeudi lors de la défaite des Spurs sur le terrain de Manchester City (4-2) après avoir mené 2-0. Il est notamment pointé du doigt sur le troisième but mancunien quand Riyad Mahrez, excentré sur le côté gauche, a réussi à glisser le ballon entre le gardien français et son poteau. Pour Gary Neville, ancien joueur de Manchester United désormais consultant pour Sky Sports, la responsabilité de Lloris est clairement engagée.

"Il doit arrêter ça"

"Le gardien de but est en mauvaise forme, a-t-il lancé. Il doit arrêter ça. Mahrez frappe bien mais le ballon ne peut pas passer au premier poteau. Même si le ballon est dévié, il doit l’empêcher d’entrer."

Lloris, qui a annoncé sa retraite internationale le 10 janvier, s’est retrouvé sous le feu des critiques le week-end dernier pour sa grosse erreur lors du derby du nord de Londres contre Arsenal. Le Français avait détourné dans son but un centre de Bukayo Saka, lançant les Gunners vers leur premier succès sur les terrains des Spurs depuis 2014 (0-2). Les fans de Tottenham l’avaient sévèrement pris à partie sur les réseaux sociaux.

Lloris, sous contrat jusqu’en 2024 avec Tottenham, avait rappelé son engagement pour son club au moment de se retirer de l’équipe de France. "J'ai envie de continuer à performer, à vivre ce sport comme je l'ai toujours fait, et peut-être que cette décision me donnera plus de fraîcheur en club, je ne sais pas, avait-il déclaré dans L’Equioe. Mais j'ai envie de vivre ces années à venir à fond, et au plus haut. Dans les quatre ou cinq mois à venir, avec Tottenham, j'ai envie de vivre des choses fortes, de finir dans le top 4 de Premier League, de faire un truc fort en Ligue des champions, en FA Cup aussi. Je n'ai pas envie d'arrêter, parce que j'aime trop le foot, et physiquement je me sens bien, ce qui est le plus important."