Equipe de France: Giroud fait de Maignan le successeur de Lloris chez les Bleus

Dans une interview accordée à la chaîne de la Serie A, Olivier Giroud (35 ans) vante les mérites de Mike Maignan, son coéquipier en Lombardie à qui il promet la place de gardien numéro 1 de l’équipe de France.

Olivier Giroud (35 ans) a assisté en spectateur au sacre de l’équipe de France dans la Ligue des Nations. Comme en septembre, l’attaquant français n’a pas été appelé par Didier Deschamps pour le Final Four remporté par les Bleus après un succès face à l’Espagne (2-1) en finale. Cela ne l’empêche pas d’avoir un avis sur la sélection et son futur. Dans une interview accordée au site de la Serie A, le deuxième meilleur buteur de l’histoire des Bleus (46 en 110 matchs), encense Mike Maignan, son partenaire à Milan.

"Il est très talentueux"

"Je pense qu'il deviendra le gardien titulaire de l'équipe de France quand Lloris partira, il est très talentueux", a-t-il confié. Maignan a rejoint Milan cet été en provenance de Lille et a déjà conquis les observateurs lombards après le départ de Gianluigi Donnarumma. En équipe de France, le joueur formé au PSG a été promu n°2 derrière Lloris.

Après des débuts réussis (doublé lors de son deuxième match), Giroud a marqué le pas à cause du coronavirus et de douleurs au dos. Mais le joueur de 35 ans est ambitieux avec les Rossoneri, qu’il a rejoints cet été. "Avant venir en Italie, cet été, j'ai parlé à Fikayo Tomori (son ancien partenaire à Chelsea, ndlr), qui m'a dit 'on t’attend pour tenter de gagner le Scudetto', explique-t-il. Je ne veux pas mettre trop de pression, mais nous nous battons pour la première place du classement."

Il veut s’amuser avec Ibra

Il veut désormais s’amuser avec son ainé Zlatan Ibrahimovic. "J'ai joué quelques fois contre Zlatan, et s'il est encore sur le terrain à 40 ans cela veut dire que c'est un professionnel d'exception, poursuit-il. Il prend soin de lui et de son corps, j'essaie aussi de faire ça, de profiter du football aussi longtemps que mon corps me le permet. Je pense que Zlatan est un excellent exemple pour les jeunes et c’est l'un des meilleurs attaquants de Serie A. J'ai hâte de jouer à ses côtés et en profiter à l'entraînement. Nous allons nous amuser et nous voulons gagner quelque chose avec Milan... pour ceux qui ont Ibra, ce sera plus facile."