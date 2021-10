Pogba bouge les Bleus, Lloris félicite Benzema… Les images des coulisses de France-Espagne

Au lendemain de la victoire de la France contre l'Espagne en finale de la Ligue des nations (2-1), la FFF a diffusé ce lundi un film sur les coulisses de la rencontre. On y voit notamment Paul Pogba secouer les troupes à la mi-temps, et Didier Deschamps plaisanter sur l'échec estival à l'Euro.

Les images ont évidemment été triées et sélectionnées par la Fédération, mais elles permettent d'en savoir un peu plus, tout de même, sur la façon dont s'est comportée l'équipe de France dimanche soir à San Siro. Au lendemain de la victoire des Bleus face à l'Espagne en finale de la Ligue des nations (2-1), la FFF a mis en ligne ce lundi un film montrant les coulisses de la rencontre, avant, pendant et après le sacre tricolore.

Entre deux apparitions de joueurs en caleçon, on y voit par exemple, durant la phase de préparation, un Didier Deschamps en pleine conversation avec Paul Pogba sur la table de massage. "Ça va être un combat, lance le sélectionneur à ses hommes. On peut être en souffrance. Souffrez ensemble les gars !" Et Raphaël Varane de prendre la parole avec véhémence: "C'est une putain de finale, on a une putain d'opportunité de remporter un trophée ! (...) 90 minutes à fond !"

Pogba veut de l'agressivité

Problème: les 45 premières sont globalement manquées par les Bleus. Alors à la pause, Deschamps doit recadrer un peu tout le monde. "Calme, calme, demande d'abord le coach français. On peut leur faire mal, on va leur faire mal, mais pas comme ça. On fait les efforts, on quadrille. (...) C’était un combat, c’est dur, mais on ne lâche pas. Il y aura des efforts à faire, on doit leur faire plus mal."

Un avis visiblement partagé par Paul Pogba qui, depuis son fauteuil, fait savoir qu'il n'a pas apprécié le premier acte. "Il faut être agressifs, ça commence devant, tout le monde, devant et après derrière, tonne le milieu de Manchester United. Oui on va courir, c’est des joueurs de qualité, mais nous aussi on a de la qualité. Quand on a le ballon, il faut le garder. On le garde et on va leur faire mal. On y va agressif en deuxième mi-temps, on fait un vrai pressing."

Lloris à Benzema: "T'es un monstre frérot"

Une remontée et trois buts plus tard, les Bleus s'imposent avec une joie non dissimulée. Au milieu de la pelouse milanaise, Hugo Lloris vient féliciter Karim Benzema, auteur d'un superbe but sur l'égalisation française: "T'es un monstre frérot", glisse le gardien à son ancien partenaire à Lyon.

Tandis que Griezmann reconnait être "fatigué", que Mbappé profite d'avoir gagné "un titre de plus" et que Pogba est fier de "ramener la coupe à la maison", Deschamps se permet une petite note d'humour en faisant référence à l'Euro manqué: "Qu'est-ce qu'on est bien quand on gagne des matchs, quand on gagne des titres. On n'est pas habitués", rigole le technicien. Et de conclure avec plus de sérieux: "C’est fabuleux, il y a eu des émotions, un beau scénario, de la qualité technique... Et quel état d’esprit, quel caractère !"