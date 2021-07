Vaccin obligatoire dans plusieurs clubs de Premier League? Le message polémique de Delph

Alors que la rumeur enfle autour de la volonté de plusieurs clubs de Premier League de rendre le vaccin contre le Covid-19 obligatoire pour leurs employés, Fabian Delph a posté un message en forme de coup de gueule sur les réseaux sociaux.

Fabian Delph ne compte pas se faire vacciner contre le Covid-19 et le fait savoir, dans un message qui fait déjà polémique en Angleterre. Ce mercredi, le milieu de terrain d'Everton a reposté, en story Instagram, un message publié par une firme américaine spécialisée dans la médecine holistique: "Est désormais considéré comme 'théorie complotiste' le fait de penser que le système immunitaire est capable de remplir la tâche pour laquelle il a été conçu", peut-on lire.

Le message polémique de Delph sur le vaccin © Capture Instagram

Une façon d'affirmer sa position anti-vaccin qui fait plus que jaser. Et qui trouve son explication dans les récentes rumeurs évoquant les réflexions de plusieurs clubs de Premier League pour tenter de rendre le vaccin obligatoire pour leurs employés, et donc pour les joueurs.

Des joueurs réticents

D'après le Daily Mail, le gouvernement britannique souhaiterait que tous les joueurs et membres de staffs des championnats anglais soient vaccinés d'ici octobre. Une façon de sécuriser un maximum le maintien des matchs. Ce qui n'est pas du goût de certains, qui ne souhaitent pas passer par la case vaccin.

Fabian Delph avait dû renoncer au déplacement d'Everton à Orlando, pour la Florida Cup qui sert de préparation aux Toffees, car considéré comme cas contact. Et semble donc faire partie des joueurs réticents au vaccin. Selon le Daily Mail, cette réticence se ressentirait davantage encore chez les joueurs jeunes, autour de la vingtaine, qui se sentiraient moins en danger face au coronavirus. Des doutes qui feraient douter les instances du football anglais quant à une éventuelle obligation vaccinale.