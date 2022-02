West Ham: en pleine polémique, Zouma devrait être écarté ce mardi contre Watford

À 20h45 ce mardi, West Ham affrontera, en Premier League, Watford (sur RMC Sport 2). Une rencontre à laquelle Kurt Zouma ne devrait pas participer selon l'Evening Standard en raison de la vidéo où le défenseur frappe l'un de ses chats.

Des associations visant à protéger les animaux comme PETA et la Fondation 30 millions d’amis ont demandé à ce que Kurt Zouma soit radié de l’Equipe de France, après la sortie d’une vidéo montrant le défenseur international français maltraiter l'un de ses chats.

Si aucune communication en lien avec une future sélection ou non chez les Bleus n’est sortie, son club West Ham pourrait prendre une décision forte. Opposés en Premier League à Watford ce mardi (à 20h45 sur RMC Sport 2), les Hammers devraient selon l'Evening Standard, se passer des services du défenseur. Le média anglais ajoute que les dirigeants et le coach David Moyes réfléchiraient à une suspension et potentiellement une lourde amende.

West Ham condamne l'attitude de Zouma

Titulaire indiscutable au sein du club londonien depuis son arrivée l’été dernier en provenance de Chelsea, le signal envoyé par la formation anglaise serait fort, puisqu’il est un des principaux tauliers de la défense.

Preuve que le cinquième de Premier League prend au sérieux cette affaire, un message dénonçant les agissements du joueur a été publié: "West Ham condamne sans réserve les actions de notre joueur Kurt Zouma, dans la vidéo qui a circulé. Nous avons parlé à Kurt et nous allons traiter l’affaire en interne, mais nous tenons à préciser que nous ne tolérons en aucun cas la cruauté envers les animaux." Les prochaines heures nous diront si le Français sera oui ou non sur la feuille de match.