West Ham: un chant des fans sur Zouma et les chats

Les supporters de West Ham ont créé un chant destiné à Kurt Zouma, quelques jours après la diffusion d’une vidéo dans laquelle le défenseur français frappe son chat.

Les fans anglais ne mettent en général par longtemps à transformer en chanson une performance de leur équipe ou une actualité de leur club. Cela s’est encore vérifié avec les fans de West Ham qui ont déjà détourné un chant en direction de Kurt Zouma, plongé en pleine polémique après la diffusion d’une vidéo sur laquelle il maltraite l’un de ses chats. S’il a été sifflé par une grande majorité de son public le lendemain de cette diffusion, le défenseur français est désormais l’objet d’un refrain sarcastique.

Il est apparu dans une vidéo filmée dans un pub avant le match face à Leicester (2-2) dimanche. Et les propos sont d’un goût douteux. "La magie de Kurt Zouma, il porte son chapeau magique, et si vous lui lancez un chat, il le frappera dans le derrière, lance en choeur les fans des Hammers. Il le frappe à gauche, il le frappe à droite, et quand nous gagnerons la Ligue Europa, nous chanterons cette chanson toute la nuit."

L’ancien joueur de Saint-Etienne a déclaré forfait peu de temps avant la rencontre alors qu’il était annoncé titulaire. Issa Diop l’a finalement remplacé. "Kurt ne s’est pas senti bien la nuit dernière, expliqué son entraîneur David Moyes à l’issue du match. Il a été malade pendant la nuit, il n’a pas mangé avec nous aujourd’hui (dimanche) et n’a pas participé à la réunion d’avant-match. Nous avons procédé comme cela par précaution, juste au cas où il s’agirait d’un symptôme du Covid. Mais il s’agissait d’une autre maladie et il n’a tout simplement pas pu venir. Mais il voulait absolument jouer."

Kurt Zouma a écopé d’une amende de 250.000 livres (près de 300.000 euros) de la part des Hammers après la diffusion de la vidéo qui a provoqué un tollé. Il a aussi été lâché par plusieurs sponsors. De nombreuses associations de protection des animaux ont porté plainte contre lui et ses deux chats lui ont été retirés. Le joueur avait présenté ses excuses.