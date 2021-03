Zambo Anguissa: "Si tu survis à l'OM, tu peux survivre à tout"

Trois ans après son départ, André-Frank Zambo Anguissa évoque ses trois saisons à l'OM dans un entretien avec l'AFP. Entre apprentissage et nostalgie, il se remémore ces années qui l’ont forgé.

En pleine course pour le maintien en Premier League avec Fulham, André-Frank Zambo Anguissa (25 ans) s’est confié au micro de l’AFP au sujet de son passage à l'OM. Repéré par le club olympien alors qu’il joue avec la réserve de Reims, il y signe fin juillet 2015, sous l’impulsion de Marcelo Bielsa, qui l’apprécie beaucoup. "Dès la première semaine, il a dit ‘ouais, le petit, je l’aime bien, il a ce que je recherche’ !" Mais sa collaboration avec l’entraîneur argentin est de courte durée, puisque ce dernier démissionne le 8 août 2015, dès la première journée du championnat. Malgré ce début de saison tumultueux, il s’impose progressivement dans onze type. En octobre 2016, Rudi Garcia prend les rênes de l’équipe. Et cet entraîneur marque André-Frank Zambo Anguissa. "Il m’a dit ‘Lâche-toi ! Prends du plaisir !’ C’est quelqu’un qui m’a fait beaucoup de bien et qui continue à m’appeler, à m’écrire quand il peut."

André-Frank Zambo Anguissa © AFP

Le cœur à Marseille

En six ans de carrière professionnelle, Marseille est le club où André-Frank Zambo Anguissa a passé le plus d’années, et surtout le club où il s’est révélé. Résultat, il conserve un attachement tout particulier à ce club et cette ville. "Quand je vous en parle, il y a un trop plein d’émotions qui remontent. J’y ai connu ma femme, mes enfants sont nés là-bas. Marseille, c’est ma maison". Même s’il reconnaît que la pression y est très forte, le Camerounais estime que jouer pour l’OM l’a fait grandir. "Quand tu passes à Marseille, avec la pression, ce qu’il y a autour du club, tu te dis que si tu survis à ça, tu peux survivre à tout."

Neymar et Franck Zambo-Anguissa © AFP

Parti de l’OM pour Fulham en 2018, après la défaite en finale de la Ligue Europa (3-0 v. Atlético) et contre un chèque de 33 millions d’euros, puis prêté à Villarreal lors de la saison 2019-2020, André-Frank Zambo Anguissa a mis du temps à s’imposer Outre-Manche. Mais aujourd’hui, avec 21 apparitions en championnat, il est le deuxième joueur le plus utilisé de l’effectif et l’un des meilleurs relayeurs d’Angleterre. Trois ans après son départ de l’OM, la carrière du Camerounais semble enfin décoller.