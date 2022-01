Premier super-agent du football, Juan Figer est mort

Considéré comme l'un des premiers agents influents dans le monde du football, Juan Figer est mort ce vendredi à 87 ans. Il a notamment joué un rôle dans le transfert de Maradona à Naples et Romario au FC Barcelone.

L'agent de football Juan Figer, qui a négocié des accords lucratifs pour plusieurs des plus grands joueurs de football d'Amérique du Sud, est décédé vendredi, a annoncé sa société. "C'est le cœur lourd que je vous partage la nouvelle que nous clôturons 2021 sans la présence de mon grand-père Juan", a déclaré sur Instagram Stéphanie Figer, qui est elle-même agente sportive. "Malheureusement, après un combat, il n'a pas résisté à une crise cardiaque et est décédé aujourd'hui", a déclaré un message sur Instagram du groupe Figer.

Il a négocié pour Maradona, Figo, Kaka...

L'Uruguayen s'est éteint à 87 ans. Fondateur en 1969 de l'entreprise qui porte son nom, Juan Figer était l'un des agents les plus actifs et les plus connus du football brésilien au cours des dernières décennies. Il est d'ailleurs considéré comme le père du système actuel des agents. Il a été impliqué dans certains des transferts les plus emblématiques du monde du football. Il a joué un rôle dans l'accord qui a amené Diego Maradona à Naples en 1984, Romario au FC Barcelone ou Hulk au FC Porto.

Il a également participé au transfert de Denilson de Sao Paulo au Real Betis en 1998, qui a battu le record du monde à l'époque (32 millions d'euros). Parmi les autres joueurs pour lesquels il a négocié des accords figurent les internationaux brésiliens Kaka, Socrates, Dunga, Robinho et Roberto Carlos. Juan Figer a également été la cible d'enquêtes, comme celle de la FIFA pour avoir utilisé Rentistas, un club uruguayen de première division, comme passerelle pour enregistrer des joueurs.