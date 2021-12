Brésil: Ronaldo va faire un gros chèque à la Fifa

La légende brésilienne Ronaldo a racheté le club de ses débuts Cruzeiro pendant le mois de décembre. L’ancien attaquant passé notamment par le Real Madrid va également rembourser une dette de plusieurs millions d’euros auprès de la Fifa pour des transferts non payés.

L’amour du maillot à un prix. Et pour Ronaldo, son attachement à Cruzeiro commence à chiffrer. En difficulté financière depuis plusieurs saisons, le club brésilien a été racheté par l’ancienne gloire de la Seleçao à la mi-décembre pour près de 62,5 millions d’euros.

Soucieux de sauver sa première équipe professionnelle, Ronaldo va également devoir ressortir le chéquier pour régler une dette auprès de la Fifa liée à plusieurs transferts.

Un surplus de plusieurs millions pour des transferts

Interrogé par la chaîne YouTube brésilienne TV Máfia Azul, l'actuel président du club a confirmé la nouvelle et dévoiler le montant supplémentaire dont va devoir s’acquitter le double champion du monde auriverde (1994 et 2002).

"Ronaldo paiera la dette. En théorie le déficit appartient au club mais il faut payer s’il n’y pas de football, a estimé Sérgio Santos Rodrigues dans des propos relayés par ESPN Brasil. L'année prochaine, nous aurons une autre grosse dépense pour la signature de Rodriguinho, qui a été acheté et encore une fois le transfert n’est pas payé. Si je ne me suis pas trompé, c'est plus de 30 millions de reais."

Outre le transfert de Rodriguinho, qui a depuis rejoint Bahia après une seule saison à Cruzeiro, le cub cher à Ronaldo va aussi devoir s’acquitté des arriérés pour d’autres dossier et le total va donc s’élever à près de 50 millions de reais soit près de 7,7M€.

Une dette totale de plus de 200M€?

Propriétaire de 90% des parts de Cruzeiro, Ronaldo ne s’attendait probablement pas à une situation aussi catastrophique. Outre les arriérés liés aux transferts non-payés qui exposent le club brésilien à des sanctions de la Fifa, "El Fenomeno" va peut-être encore voir la facture grimper dans les semaines et mois à venir. A en croire Sérgio Santos Rodrigues, les finances du club de Belo Horizonte sont encore pires que prévu.

"Quel est le prix de Cruzeiro? C’est difficile pour ceux d'entre nous qui aiment Cruzeiro de parler de prix. C'est inestimable pour nous, a encore estimé l’actuel président. Il faut voir ce que le marché comprend prend en compte et la valeur de Cruzeiro est liée à deux choses: ce qu'il faut investir et ce que le club a comme dette. […] C'est un investissement de 400 millions de reais, mais une responsabilité de 1,5 milliard de reais."

Acheté pour près de 62,5 millions par Ronaldo, Cruzeiro pourrait donc finalement lui coûter presque 240M€. En fin de compte, l’amour du maillot a peut-être un prix et celui qui possède également Valladolid en Espagne risque rapidement de l’apprendre à ses dépens.