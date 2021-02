Président du Havre AC ou président de la République? Édouard Philippe répond à la question

EXCLU RMC SPORT - Mardi soir dans Top of the Foot sur RMC, Éric Di Meco a demandé à Édouard Philippe s'il préferait devenir président du Havre Athletic Club ou président de la République. L'ancien Premier ministre a gardé le mystère.

Invité mardi soir de Top of the Foot sur RMC, l'ancien Premier ministre Édouard Philippe est un supporter du Havre Athletic Club, aujourd'hui 9e de Ligue 2. En fin d'émission, Éric Di Meco, membre de la Dream Team RMC Sport, lui a posé une question faisant à la fois écho à sa passion pour le football, mais aussi aux ambitions politiques qui lui sont prêtées ici et là. "Si vous avez le choix dans l'avenir entre devenir président du Havre Athletic Club et devenir président de la République, que choisissez-vous?", a demandé l'ancien défenseur de l'OM.

D'abord amusé par ce dilemme, Édouard Philippe a pris le temps de la réflexion. "Elle est sérieuse votre question", a-t-il finalement répondu. Avant de déclarer, à l'aube de la prochaine campagne présidentielle: "2022 va être une année importante, notamment parce que ce sera le 150e anniversaire du HAC. 1872".

Le maire du Havre a ensuite fait savoir qu'il préférait "botter en touche", en invitant Éric Di Meco à lui rendre visite dans sa ville pour en discuter plus longuement. "Ce que je vous propose, puisque c'est une question sérieuse, c'est que vous veniez au Havre un jour. On prendra le temps de discuter, notamment de ça. On boira une bière et on en parlera".

Il a enfin été demandé à Édouard Philippe s'il avait le sentiment d'être attendu par les Français pour les prochaines échéances électorales. "La question n'est pas celle du destin national, mais du dessein national", a-t-il répondu. "Qu'est-ce que fait notre pays? Quel est son dessein? Que fait-on de la France dans les 30 ans qui viennent? C'est une question absolument redoutable et sérieuse", a conclu l'ex-chef du gouvernement, préférant là aussi remettre à plus tard ce débat.