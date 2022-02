Barça-Alético: Xavi demande aux supporters de ne plus siffler Ousmane Dembélé

Alors qu'Ousmane Dembélé a été sifflé à l'annonce de son nom avant le choc entre le Barça et l'Atlético (4-2), Xavi demande aux supporters de respecter le joueur et de ne plus le siffler.

Une belle soirée pour le Barça. Ce dimanche, les Catalans ont confirmé leur net regain de forme en s'imposant face à l'Atlético (4-2) au Camp Nou. Néanmoins, la soirée a été gâchée par les sifflets à l'encontre d'Ousmane Dembélé à l'annonce des compositions d'équipes.

L'attitude du public a d'ailleurs moyennement plu à Xavi. "Je voudrais demander aux gens d'arrêter de siffler Dembélé. Ça y est, ils l'ont sifflé aujourd'hui et désormais je demande du soutien", a pesté le coach barcelonais en conférence de presse.

Dembélé aurait dû entrer

Remplaçant au coup d'envoi après avoir manqué les deux derniers matchs, l'ancien Rennais aurait dû disputer quelques minutes lors du choc, mais le carton rouge de Dani Alves a changé les plans de Xavi, qui a préféré renforcer sa défense avec l'entrée de Dest au poste de latéral droit.

A la veille du match face à l'Atlético de Madrid, le technicien avait justifié la présence du numéro 7 dans le groupe. "Il fait partie du club et de l'équipe, il a un contrat. Nous nous sommes tous rencontrés et avons décidé qu'il faisait partie de l'équipe. Nous ne pouvons pas nous tirer une balle dans le pied. C'est un bon professionnel. C'est une décision du club." Reste à savoir si les supporters, qui avaient traité Ousmane Dembélé de mercenaire cette semaine, vont respecter le choix de Xavi.