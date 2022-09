Juventus: "je ne me sens pas en danger", Allegri dans la tourmente après la défaite des Bianconeri

Battu à domicile par Benfica (1-2), la Juventus ne compte aucun point après deux matchs de Ligue des champions. Une situation qui n’inquiète pas l’entraîneur bianconero Massimiliano Allegri, qui appelle à "se taire et travailler".

La Juventus inquiète encore et toujours. Mal partie en Serie A (8e après 6 journées), la Vieille Dame est également mal en point en Ligue des champions avec une nouvelle défaite ce mercredi, devant Benfica (1-2), une semaine après son revers au Parc des Princes. Malgré tout, Massimilano Allegri se veut rassurant et assure qu’il ne "sent pas en danger".

"En dix ans, c'est la première fois que l'équipe perd deux matchs d'affilée"

"Il peut y avoir beaucoup de raisons différentes, explique le coach bianconero en conférence de presse. Mais en même temps, en ce moment, aller chercher et parler de problèmes qui existent n’a pas de sens. En ce moment précis, nous devons essayer de trouver la solution rapidement parce que dans quatre jours, nous avons un match. C’est le moment le plus difficile en Ligue des champions, car en dix ans, c’est la première fois que l’équipe perd deux matchs d’affilée".

En ce qui concerne les sifflets venus des supporters du Juventus Stadium au coup de sifflet final, Allegri concède qu’ils "avaient raison". "Il faut se taire et travailler, déclare-t-il au micro de Sky Sport au moment de vouloir rassurer ses supporters. Je n’avais jamais perdu deux matchs de suite en Ligue des champions et c’est quelque chose qui n’est pas acceptable pour la Juventus, mais je ne me sens pas en danger. Dans le football, ce genre de moments arrive. Ce n’est pas le moment de s’inquiéter, il faut penser à travailler".

"Il me manque des joueurs"

"On aurait pu gagner 3-1, argumente le coach italien, également interrogé par Prime Video. Il y a eu des occasions aujourd’hui mais cela n’a pas été dans notre sens. C’est normal qu’il y ait des attentes mais encore une fois, il me manque des joueurs". L’entraîneur était privé de Pogba, Rabiot, Szczesny, Locatelli, Chiesa ou encore Sandro, blessés pour cette rencontre.

"La Ligue des champions est compliquée en ce moment, résume-t-il. Cela ne veut pas dire qu’elle est déjà terminée, mais en ce moment, ce qui est le plus proche, c’est Monza". Dimanche, la Juventus se déplace en Lombardie pour signer sa première victoire depuis cinq matchs et chasser les doutes qui s’intensifient ces dernières heures.