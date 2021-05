Mercato: Cristiano Ronaldo envisagerait de finir sa carrière au Portugal

Lié à la Juventus jusqu'en juin 2022, Cristiano Ronaldo pourrait regagner ses terres natales après son passage en Italie. D'après les informations de Record, le Portugais aimerait finir sa carrière au Sporting Lisbonne, son club formateur.

Retour à la case départ ? La rumeur paraît encore lointaine mais pourrait rapidement prendre de l'épaisseur. Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec la Juventus, Cristiano Ronaldo envisagerait de finir sa carrière au Portugal, dans son club formateur du Sporting Lisbonne.

D'après les informations de Record, l'attaquant de 36 ans souhaiterait clôturer sa carrière sur ses terres natales et pourrait décider de revenir au Sporting, club qui l'avait accueilli à l'âge de 11 ans et qui l'avait couvé jusqu'à son départ pour Manchester United en août 2003.

Le quotidien sportif portugais en fait sa Une du jour en titrant "Ronaldo veut mettre fin à sa carrière au Sporting" et indique que la famille du joueur pousserait en faveur d'un retour au club lisboète. Cristiano Ronaldo est connu pour être extrêmement proche de sa famille qui n'hésite pas à revendiquer sa passion pour le Sporting.

En 2017, le club portugais avait tenté une approche, sur le ton de l'humour, pour faire revenir Cristiano Ronaldo, en proie à de nombreuses rumeurs de départ du Real Madrid à l'époque.

Nike pour faciliter son retour au Portugal ?

Seulement, Cristiano Ronaldo semble difficilement délogeable et hors de portée pour les finances du club portugais. L'attaquant lusitanien entrera dans sa dernière année de contrat avec la Juventus et l'hypothèse d'un retour au Portugal serait alors davantage crédible l'été prochain.

Record avance que Nike pourrait jouer un rôle précieux dans un possible transfert vers le Sporting. La firme américaine va devenir l'équipementier officiel du club portugais à compter de la saison prochaine et pourrait faciliter l'arrivée de l'attaquant turinois à Lisbonne, d'autant plus que Cristiano Ronaldo est une égérie de la marque à la virgule.

Cette saison, le Sporting est bien parti pour finir premier du championnat et s'adjuger un 19e titre de champion dans son histoire. Si les troupes de Ruben Amorim venaient à l'emporter, le club de la capitale portugaise remettrait la main sur le titre, dix neuf ans après son dernier succès en 2001-2002.