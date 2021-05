Manchester United: Bruno Fernandes corrige un journaliste sur le nom de son ancien club

Présent en conférence de presse à la veille de la demi-finale retour de Ligue Europa entre Manchester United et l'AS Roma (à suivre sur RMC Sport 1), Bruno Fernandes a été interrogé sur un lien entre les évènements récents qui ont lieu à Manchester United et ceux qu'il a connus au Sporting. Avec une petite correction adressée à un journaliste.

Attention aux noms. En amont de la demi-finale retour de Ligue Europa entre l'AS Roma et Manchester United (ce jeudi sur RMC Sport), Bruno Fernandes a eu le droit à une question sur les évènements récents qui ont notamment poussé au report de la rencontre face à Liverpool dimanche dernier.

Plusieurs centaines de supporters ont envahi Old Trafford et ont pénétré sur la pelouse du stade pour protester contre les propriétaires américains du club mancunien, en proie à de nombreuses critiques, notamment depuis l'annonce du projet de Super League dont faisaient partie les Red Devils.

Mais le journaliste qui a posé la question au Portugais a commis la fâcheuse erreur d'appeler l'ancien club du meneur de jeu... le Sporting Lisbonne. Sur un ton léger, Bruno Fernandes l'a repris, avec un "Sporting Clube de Portugal s'il vous plaît".

Des événements très différents de ceux intervenus au Sporting

En mai 2018, un groupe de supporters du Sporting avaient violemment envahi le centre d’entraînement du club pour saccager les vestiaires et en avait profité pour agresser le personnel du club, le staff technique et les joueurs. Ces événements, qui peuvent maintenant paraître lointains pour le Sporting, leader du championnat portugais, resteront sûrement ancrés à vie dans les têtes de ceux qui les ont vécus.

Joie du Sporting © Icon Sport

Face à la presse, Bruno Fernandes a confié que les récentes manifestations des supporters de Manchester United restaient très loin de la brutalité de celles qui se sont déroulées au Sporting.

"C'était complètement différent et c'était quelque chose entre les fans et les joueurs. Ici, nous n'avons aucun problème avec les fans, ils ne pourraient pas être plus proches de nous. Il ne nous arrive rien, insiste-t-il. Les problèmes que les fans ont eu au Sporting ont été répercutés sur les joueurs et c'était vraiment différent de ce qui nous est arrivé dimanche. Honnêtement, je ne veux pas comparer car je ne veux pas me souvenir de ce qu'il s'est passé au Sporting."