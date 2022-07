Barça: le message ironique de Laporta au Real sur des buildings de Las Vegas

À quelques heures d'un Clasico (amical) entre le Barça et le Real à Las Vegas, Joan Laporta, président catalan, s'est s'affiché sur les buildings de Las Vegas, où se jouera la rencontre, en diffusant des messages ironiques en direction du rival madrilène.

La tournée de pré-saison du Real et du Barça aux Etats-Unis s'apprête à prendre un nouveau tour dans quelques jours, alors qu'un Clasico entre les deux rivaux espagnols se prépare dimanche à Las Vegas (5h du matin, heure française) en amical. Et ces dernières heures, c'est le président du club catalan en personne qui a mis son grain de sel.

"Ne vous inquiétez pas, Merengues, ce qui se passe à Vegas reste à Vegas"

Joan Laporta a participé à un spot publicitaire, diffusé sur les écrans géants des buildings de la "ville du péché", notamment près de l'hôtel Palms où séjournent les Blaugranas. On peut le voir adresser un message en direction du Real Madrid: "Ne vous inquiétez pas, Merengues, ce qui se passe à Vegas reste à Vegas". Un slogan associé à la ville du Nevada depuis très longtemps. Mais impossible de ne pas y voir, non plus, une référence à la dernière confrontation entre les deux équipes, qui s'était soldée par une large victoire des Catalans sur la pelouse de Santiago Bernabeu en championnat (0-4), le 20 mars dernier.

Laporta et les slogans publicitaires XXL, acte 2

Cette campagne promotionnelle du Barça a été validée par le club et est signée, comme le révèle El Mundo Deportivo, Lluis Carrasco. C'est lui qui était responsable de la campagne pré-électorale de Joan Laporta lors des dernières élections pour la présidence du Barça, en mars 2021. Il avait notamment eu l'idée, en décembre 2020, d'afficher le portrait de l'ancien-nouveau patron des Blaugranas à quelques mètres du stade du Real Madrid avec le message: "Envie de te revoir". Un précédent coup de comm' qui avait eu son petit effet.

À Las Vegas, Xavi a aussi droit à sa tirade ("si vous venez à Las Vegas pour jouer, nous jouerons"), tandis que Fati, Aubameyang, Pedri et Gavi apparaissent avec chacun un message (engagement, respect, effort, intégration). Le spot publicitaire se termine quant à lui par une référence évidente aux casinos: "pariez sur le Barça".