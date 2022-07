Comment le retour en équipe de France de Benzema a forcé le Real à réorganiser son planning

Le Real Madrid a donné quelques jours de vacances supplémentaires à Karim Benzema. Un choix qui s’explique par une volonté de faire souffler son leader, dont le temps de jeu est en augmentation ces dernières saisons.

Un repos bien mérité pour Karim Benzema. L’attaquant français n’a pas encore repris le chemin de l’entraînement collectif avec le Real Madrid au sortir d’une saison très riche, en terme de trophées mais aussi de temps de jeu. Comme l’explique le quotidien AS, ces vacances supplémentaires accordées par son club sont le résultat de cette répétition de matchs en 2021-2022, avec le Real comme en équipe de France.

Pour rappel, les internationaux madrilènes convoqués en juin ont repris avec le groupe jeudi dernier. À l’exception de Karim Benzema, donc, attendu à Los Angeles seulement mardi prochain. Habitué à relâcher l’étreinte lors des fenêtres internationales en pleine saison, l’attaquant français n’a plus de répit depuis qu’il a retrouvé les Bleus, en mai 2021.

Benzema plus que jamais sollicité

Le média madrilène souligne que ‘KB9’ a bouclé sa quatrième saison la plus prolifique en temps de jeu avec le Real Madrid (3912 minutes) malgré ses 34 ans et des matchs supplémentaires disputés en sélection (10, soit 747 minutes). D’où la décision de son club de lui offrir quelques jours en plus avant de retrouver ses partenaires. Même si le buteur merengue continue de s’entraîner pendant ses vacances, selon le quotidien qu’il partage sur ses réseaux sociaux.

Un calendrier surchargé pour la saison à venir pourrait aussi expliquer ce choix, puisqu’entre un calendrier resserré pour le Real Madrid et la Coupe du monde à partir de fin novembre, Karim Benzema aura du pain sur la planche à partir du mois d'août.