Real: Carvajal justifie son regain de forme par ses changements alimentaires drastiques

De nouveau appelé en sélection espagnole après un an d'absence, le latéral du Real Madrid Dani Carvajal profite de cette nouvelle convocation et confirme que sa remise en forme est due à son changement d'alimentation.

La recette miracle. Rappelé par Luis Enrique pour les rencontres décisives de l'Espagne face à la Grèce et la Suède dans la course à la qualification pour le Mondial 2022, Dani Carvajal confirme sa saison solide réalisée avec le Real Madrid. Le défenseur des Merengue explique que cette remise en forme est notamment due à un changement d'alimentation.

"Cela se passe plutôt bien et je me sens à l'aise dans quelque chose qui est maintenant devenu normal pour moi. Il n'y pas de gluten. Cela a été radicalement supprimé de mon alimentation. Je ne mange pas de viande rouge et je mange de la viande blanche, du poisson, des légumes, des fruits. Des choses normales pour les sportifs. La chose la plus importante est l'élimination du gluten, même si ensuite j'ai des choses plus personnalisées", a confié la latéral espagnol à Marca.

Une carrière minée par les blessures

Un changement d'alimentation qui n'a pas perturbé le joueur de 29 ans. Bien au contraire. "Quand on veut faire quelque chose, ça ne coûte pas grand-chose, insiste-t-il. C'est un peu un changement de routine, mais si vous en ressentez le besoin, c'est très facile. Celle qui a le plus changé, c'est ma femme. Nous prenons la plupart de nos repas ensemble et elle m'a dit qu'elle était avec moi pour que je ne le fasse pas tout seul. Et ça aide."

Prolongé cet été jusqu'en 2025, le Madrilène veut se reprendre après une saison 2020-2021 gâchée par les blessures. L'ancien joueur du Bayer Leverkusen n'a joué que 13 matchs de Liga l'an dernier, la faute à de nombreuses rechutes ayant causé sa présence à l'infirmerie pendant 101 jours. Touché au mollet face à Valence le 19 septembre dernier, le latéral a subi sa cinquième blessure sur l'année civile. Fréquemment remplacé par Lucas Vazquez ces derniers temps, Dani Carvajal espère mettre de côté ses soucis de santé pour aider le Real à reconquérir la Liga et la Ligue des champions.