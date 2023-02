Séisme en Turquie: les compétitions sportives suspendues "jusqu'à nouvel ordre"

Le gouvernement turc a annoncé ce lundi la suspension des compétitions sportives dans le pays et sans date de reprise. Une décision confirmée après la mort de plus 2000 personnes dans un terrible séisme dans le sud-est de la Turquie.

A l'heure où les secours continuent de chercher d'éventuels rescapés sous les décombres, le sport passe au second plan en Turquie. Le gouvernement a confirmé lundi la suspension des compétitions dans tout le pays suite au terrible séisme qui a frappé la région de Hatay et fait plus de 2000 morts dans le sud-est du pays. Les autorités turques ont ainsi suspendu "jusqu'à nouvel ordre" les événements liés au sport selon les mots du ministre turc de la Jeunesse et des Sports.

"Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mehmet Muharrem Kasapoglu, a annoncé que toutes les compétitions sportives nationales étaient suspendues jusqu'à nouvel ordre en raison du tremblement de terre", écrit le ministre dans un communiqué diffusé sur son compte Twitter.

Le championnat national impacté

Trois rencontres de la 23e journée de la SüperLig, le championnat turc de football, devaient notamment avoir lieu ce lundi: deux à Istanbul et la troisième dans l'est du pays au bord de la mer Noire. Elles ont été reportées à une date non précisée, a annoncé la Fédération turque de football.

"Comme l'a annoncé notre ministre de la Jeunesse et des Sports, les compétitions sportives ont été reportées. Nous avons ainsi reporté les matches de nos ligues de football", a indiqué la Fédération.

"Vous savez, je viens de Gaziantep. Je connais bien la région, a déclaré le président de l'instance, Mehmet Büyükeksi. En tant que président de la Fédération turque de football, nous sommes au côté de notre État et de notre nation. Aujourd'hui il faut agir plus que jamais dans l'unité pour panser nos plaies ensemble."

Les clubs stambouliotes au soutien

Sur leurs réseaux sociaux, la plupart des clubs de football turcs, dont les profils et les bannières se sont parés de noir, ont adressé des messages de condoléances et de soutien aux victimes de la catastrophe.

Des initiatives ont aussi été annoncées par le monde sportif, à l'image de la collecte de sang organisée mardi matin par le Croissant-Rouge au stade de Besiktas, dans le quartier éponyme d'Istanbul.

Les deux autres grands clubs stambouliotes, Fenerbahçe et Galatasaray, ont annoncé qu'ils mettaient en place des collectes de nourriture, matériel, vêtements et kits d'hygiène à destination des zones touchées par le séisme. Les dons sont à apporter dans les stades des deux clubs.

Le Tour d'Antalya annulé

Le président Erdogan a décrété un deuil national de sept jours pour honorer la mémoire des victimes de cette tragédie. Le sport national n'est pas le seul directement impacté par la situation en Turquie.

Suite au séisme, les organisateurs du Tour d'Antalya en cyclisme ont confirmé son annulation. Initialement prévu du 9 au 12 février, la course n'aura donc pas lieu cette année.

"La course internationale prévue du 9 au 12 dévrier 2023 a été annulée, ont indiqué les organisateurs sur les réseaux sociaux. Nous souhaitons la miséricorde de Dieu à nos concitoyens qui ont perdu la vie dans les tremblements de terre ressentis dans plusieurs de nos villes, nos condoléances à leurs familles et un prompt rétablissement aux blessés"

Egalement prévus en Turquie, dans la région de Erzurum, du 11 au 18 février, les Gymnasiades des sports d'hiver (réunissant des athlètes de 16 à 18 ans) organisés par la Fédération internationale du sport scolaire ont été annulés après le séisme et conformément aux demandes du gouvernement local.