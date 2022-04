AC Milan: Ibrahimovic en sang après un violent choc avec Medel

Zlatan Ibrahimovic (40 ans) a conclu la rencontre entre l’AC Milan et Bologne (0-0) avec imposant bandage sur le front après avoir reçu un violent coup de tête avec Gary Medel, rugueux milieu de terrain chilien.

Après s’être contenté de miettes lors des dernières rencontres, Zlatan Ibrahimovic (40 ans) a joué davantage, lundi lors du match nul entre l’AC Milan et Bologne (0-0). L’attaquant suédois est entré pour les vingt dernières minutes à la place du Français Olivier Giroud, qui lui avait été préféré comme titulaire. Et le Suédois conservera un souvenir de ce match. Il s’est retrouvé avec le visage en sang après un violent choc avec le rugueux milieu de terrain chilien de Bologne, Gary Medel.

Le coup de tête de son adversaire lui a ouvert l’arcade sourcilière gauche qui s’est abondamment mise à saigner. Et cela a provoqué la colère de l’attaquant auprès de l’arbitre. Pris en charge par les soigneurs, il a terminé la rencontre avec un imposant bandage autour du front. Cela ne l’a pas empêché de se montrer dangereux en fin de match mais Zlatan n’a pas réussi à forcer le verrou adverse. Medel, surnommé "Pitbull" pour son engagement rugueux, est aussi resté sonné. Il a même quitté le terrain à la 82e minute de jeu.

Zlatan Ibrahimovic © AFP

Les Lombards conservent la tête du championnat mais ne comptent plus qu’un point d’avance sur l’Inter Milan, leur premier poursuivant. "L'analyse du match est facile, on n'a pas trouvé le jeu, le scintillement, la dernière passe, beaucoup de ballons auraient pu être mieux joués, on a joué mais on s'est retrouvé devant une équipe qui s'est très bien défendue, a analysé Stefano Pioli, l’entraîneur milanais à l’issue de la rencontre. Ce sont des matchs où tout devient facile si les débloque mais qui se compliquent si on ne le fait pas. C'était un match nerveux, physique, on a concédé peu d’occasions."

L’entraîneur réfute avoir cédé à la pression mentale alors que son équipe aurait pu prendre trois longueurs d’avance en tête. "Je l'exclus totalement, la performance était bonne avec de l'énergie et de la qualité jusqu'aux 20 derniers mètres, là où il nous a manqué quelque chose. Nous construisons beaucoup dans cette période mais nous faisons peu, nous n'étions pas présomptueux, nous avons fait le jeu et le La performance reste bonne, il y a juste eu un petit manque de lisibilité, il faut juste être plus efficace dans la surface de réparation. "