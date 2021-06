AC Milan: l'hommage de Donnarumma à un ex-coéquipier, qui s'est suicidé

Seid Visin, passé par les équipes de jeunes de l'AC Milan, s'est donné la mort à l'âge de 20 ans. Il avait évolué avec Gianluigi Donnarumma, qui a tenu à lui rendre hommage.

"Je ne peux pas oublier son incroyable sourire, sa joie de vivre. C’était un ami, un garçon comme moi." Dans un témoignage publié par l’agence ANSA, Gianluigi Donnarumma a rendu un vibrant hommage à Seid Visin, né en Ethiopie, qui s'est suicidé jeudi à l'âge de 20 ans. Donnarumma avait été son coéquipier dans les équipes de jeunes de l'AC Milan. "Je l'ai rencontré dès mon arrivée à Milan, nous avons vécu ensemble en internat. Nous avons affronté ensemble toutes les difficultés de ceux qui quittent leur famille et leur foyer à 14 ans pour poursuivre un rêve. Nous nous étions perdus de vue ces dernières années, mais cette nouvelle me touche profondément", a confié le portier de 22 ans, né à Castellammare di Stabia, en Campanie, à une vingtaine de kilomètres de Nocera Inferiore, la ville où vivait la famille qui a adopté Seid.

Une lettre contre le racisme

A l'image de Donnarumma, Visin avait pris la direction de Milan pour tenter de percer dans le foot. Après être passé par le centre de formation du club rossonero, il avait rejoint Benevento, avant d'abandonner son rêve de devenir professionnel et de revenir à Nocera pour terminer ses études de droits. Lors de ses funérailles, organisées samedi, une lettre qu'il avait écrite il y a deux ans a été lue. Il dénonçait dans ces mots le climat de racisme qu'il ressentait autour de lui. "Où que j'aille, je sens le poids des regards sceptiques, dégoûtés et effrayés. Quelque chose a changé en moi. Comme si j'avais honte d'être noir, comme si j'avais peur d'être pris pour un immigré, comme si je devais prouver à des gens que j'étais comme eux, que j'étais italien", écrivait-il.

Auprès du Corriere della Sera, son père adoptif a toutefois précisé qu'il ne fallait pas faire de lien entre cette lettre et son suicide : "C'était un exutoire. Il était exaspéré par l'ambiance en Italie, mais ce n'est pas à cause du racisme qu'il s'est suicidé". Comme Donnarumma, de nombreux footballeurs ont tenu à lui rendre hommage, dont Manuel Locatelli, actuel milieu de terrain de Sassuolo. "Je l'ai rencontré dans les catégories de jeunes de l'AC Milan. Nous étions à l'internat ensemble. Je me souviens de sa joie de vivre et de son sourire. La nouvelle de son décès me laisse dans une grande tristesse", a-t-il réagi auprès des médias italiens. Visin, qui avait tiré un trait sur le foot professionnel à l'issue de la saison 2016-2017, a été retrouvé sans vie dans son appartement.