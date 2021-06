Mercato: le PSG songerait à Donnarumma pour anticiper l’après-Navas

En fin de contrat avec l’AC Milan, Gianluigi Donnarumma (22 ans) intéresse le PSG, selon Le Parisien et TF1. La concurrence est féroce sur le dossier mais Paris veut tenter le coup pour préparer l’après-Keylor Navas.

Très gourmand avec l’AC Milan, Gianluigi Donnarumma (22 ans) ne prolongera pas avec son club formateur. Le club lombard, lassé de composer avec les exigences exorbitantes de son agent Mino Raiola, a décidé de tourner la page en engageant l’ancien Lillois Mike Maignan pour le remplacer. "Gigi" est donc libre de s’engager avec le club de son choix à partir du 30 juin prochain. De préférence, évidemment, dans un top club européen où les places sont pourtant déjà pourvues.

>> Les infos mercato en direct

Recruté puis prêté?

Ces derniers jours, le nom du meilleur gardien de la Serie A a été associé au FC Barcelone (où Marc-André ter Stegen est indéboulonnable), à la Juventus (où Wojciech Szczesny est titulaire), à Manchester et au PSG. Le club français aussi compte un gardien de classe mondiale avec Keylor Navas. Le Costaricien a même prolongé son contrat jusqu’en 2024.

Mais selon Le Parisien, le PSG est bien attentif au jeune international italien (25 sélections). Le club avait déjà tenté le coup en 2017 avant que Donnarumma ne prolonge finalement avec Milan. Quatre ans plus tard, Paris étudierait la possibilité de le recruter avant de la prêter par la suite, selon TF1. Cela permettrait à Navas de conserver son statut de numéro 1 dans le but, tout en préparant sa succession, pendant que Donnarumma jouerait et ne serait ainsi pas freiné dans sa progression.

L’opportunité est belle avec un joueur de cette renommée, libre et "gratuit" même si Raiola négociera un important salaire et grosses primes à la signature pour lui et le joueur. Sky Sport Italia place le Barça en pole position sur le dossier tout en confirmant l’intérêt du PSG qui "continue de surveiller la situation du gardien italien comme une opportunité à saisir et attend des réponses de l'entourage du joueur".