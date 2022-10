AC Milan: l'incroyable rush de Brahim Diaz pour assommer la Juve

Brahim Diaz a inscrit un but magnifique contre la Juventus, dominée (0-2) sur la pelouse de l'AC Milan lors de la neuvième journée de Serie A.

Le ballon venait de quitter son pied quand Dusan Vlahovic a compris que sa passe - pour Milik? - allait être interceptée. Furieux, le Serbe a fait un demi-tour sur lui-même en criant toute sa rage en direction du banc. Le temps de se retourner, Brahim Diaz avait déjà faussé compagnie à Leonardo Bonucci pour conclure du pied droit à l’issue d’une accélération qui l’a vu semer à la fois Arkadiusz Milik et Alex Sandro, trop courts pour le rattraper. Le milieu offensif espagnol inscrivait là le deuxième but de son équipe l'AC Milan face à la Juventus Turin (2-0), qui enchaîne un deuxième revers loin de ses bases.

Choc Udinese-Atalanta

Giflée (0-3) mercredi par Chelsea, en Ligue des champions, l’AC Milan, provisoirement troisième de Serie A, a trouvé les moyens de rebondir dans cet autre grand rendez-vous de la semaine, malgré une défense décimée (Maignan, Florenzi, Calabria, Kjaer blessés). Le sommet quelque peu inattendu du championnat italien aura lieu dimanche après-midi entre l'Udinese (4e, 19 pts), équipe surprise, et l'Atalanta (2e) qui, avec sa défense de fer et une invincibilité qu'elle voudra étirer (six victoires, deux nuls), partage la tête avec Naples (20 pts).

L’Udinese reste elle sur six victoires de rang et a déjà fait tomber sur sa pelouse la Fiorentina, la Roma et l'Inter depuis le coup d'envoi de la saison. Naples compte sur un faux pas de la Dea pour s’emparer seul de la tête. La formation de Luciano Spalletti, étincelante en Ligue des champions, se déplace sur le terrain de la Cremonese, avant-dernier toujours en quête d'un premier succès.