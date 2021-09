AC Milan-Lazio: Zlatan marque au bout de 7 minutes pour son retour (avec une belle tresse)

Quatre mois après sa blessure au genou, Zlatan Ibrahimovic a fait son retour sous le maillot de l’AC Milan. Il ne lui a fallu que sept minutes pour trouver le chemin du but.

Zlatan Ibrahimovic n’est décidemment pas un joueur comme les autres. Après quatre mois d’absence due à une blessure au genou, il n’a eu besoin que de sept minutes pour marquer face à la Lazio Rome, ce dimanche, lors de son retour à la compétition. Entré en jeu à la 60e, coiffé d’une toute nouvelle tresse très soignée, le Suédois s’est retrouvé impliqué sur une contre-attaque à la 67e. Face à trois défenseurs, il a su accélérer au meilleur moment pour tromper Francesco Acerbi et offrir un angle de passe à Ante Rebic.

En inscrivant le but du 2-0, le Suédois a permis à l’AC Milan de se mettre à l’abri et d’empocher une troisième victoire en trois matchs de championnat cette saison. Alors qu’il fêtera ses 40 ans dans trois semaines, il semble toujours aussi important pour les Rossoneri. Il a pourtant passé un été délicat. Blessé le 9 mai dernier face à la Juventus, lors d’un match de Série A, il a manqué l’Euro et a dû être opéré en juin.

De retour pour la Ligue des champions

Le Suédois a enchaîné avec une rééducation immédiate et pensait pouvoir revenir pour la reprise de la Série A. Il a finalement dû patienter jusqu’à la troisième journée pour un retour réussi à San Siro. Ibrahimovic aurait même pu inscrire un doublé avec un peu plus de précision en fin de match. Ce n’est sans doute que partie remise vu le calendrier très chargé de l’AC Milan.

Les Rossoneri feront en effet leur retour en Ligue des champions en milieu de semaine prochaine, pour la première fois depuis huit ans et face à Liverpool. Ils doivent ensuite disputer un choc de Série A contre la Juventus, dans une semaine, et joueront six matchs d’ici le 3 octobre. C’est définitivement le bon moment de retrouver Zlatan Ibrahimovic.