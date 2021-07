AC Milan: le DG Ivan Gazidis révèle être atteint d'un cancer

Directeur général de l'AC Milan, Ivan Gazidis est atteint d'un cancer de la gorge. Dans un communiqué publié ce mardi, le Sud-Africain de 56 ans annonce son souhait de rester en poste, en parallèle au traitement reçu pour guérir de la maladie.

Dans un communiqué publié mardi, l'AC Milan a indiqué que son directeur général, Ivan Gazidis, s'est vu diagnostiquer un cancer de la gorge. "Sur la base d'une vaste série de tests et d'analyses, les médecins s'attendent à ce qu'il se rétablisse complètement", informe le club lombard à propos du dirigeant, âgé de 56 ans.

Gazidis reste à son poste

S'il va suivre un traitement pour se soigner, Ivan Gazidis restera "opérationnel" pour le club et gardera par conséquent son poste avec le "plein soutien" de son président Paolo Scaroni et de la direction. "Bien sûr, il n'y a jamais de bon moment pour se voir diagnostiquer un cancer. Mais j'ai une forme de cancer très curable et un diagnostic positif, a commenté Gazidis. J'ai une expertise médicale de classe mondiale et le soutien de tant de proches et de tout le monde au club. Je suis convaincu, sur la base de tous les conseils, que le cancer sera traité avec succès, avec un rétablissement complet."

Passé par Arsenal où il est resté presque 10 ans entre janvier 2009 et octobre 2018, Ivan Gazidis avait été nommé à son poste à l'AC Milan en décembre 2018. "Mon diagnostic démontre l'importance d'examens médicaux réguliers, même si vous ne présentez aucun symptôme, a conseillé l'homme d'affaires sud-africain. J'encourage les gens à donner la priorité à leur santé et à s'assurer, même dans les obligations quotidiennes de la vie et du travail, qu'ils passent des examens médicaux réguliers."

"Nous avons une équipe solide, à la fois sur et en dehors du terrain", a conclu Gazidis, touché par le soutien du club. Du côté du sportif, la saison s'annonce forcément intéressante pour l'AC Milan avec une participation à la prochaine Ligue des champions.

Samedi, Olivier Giroud s'est d'ailleurs officiellement engagé pour deux saisons, avec l'envie de "gagner des titres" et d'apporter son expérience, dans une formation où évolue déjà Zlatan Ibrahimovic, toujours présent à 39 ans.