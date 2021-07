Serie A: "La Lazio est fasciste", les ultras romains d’extrême droite s’en prennent encore à Hysaj

Les ultras d'extrême droite de la Lazio Rome s’en sont encore pris à la nouvelle recrue Elseid Hysaj pour son chant de bienvenue en déployant une banderole clamant leur admiration pour le fascisme.

Les ultras d’extrême droite de la Lazio Rome se déchaînent contre leur nouvelle recrue, Elseid Hysaj (27 ans). Le latéral droit, tout juste arrivé en provenance de Naples, est ciblé pour avoir repris le chant des partisans "Bella Ciao", redevenu populaire grâce à la série la Casa Del Papel. Un morceau qui est avant tout celui des partisans italiens, les résistants antifascistes. Et ça, les admirateurs du régime de Benito Mussolini qui garnissent les tribunes du stade olympique ne le digèrent pas.

"Hysaj est un parasite, la Lazio est fasciste"

Après avoir organisé une descente à Auronzo di Cadore (Vénétie), où l'équipe est en stage, pour s'expliquer avec les joueurs et Hysaj, ils sont allés plus loin en affichant une banderole très claire sur le pont Corso Francia de Rome en direction de l’arrière droit albanais. "Hysaj est un parasite, la Lazio est fasciste", signé "Ultras Lazio".

Une provocation de trop pour le club. Après avoir timidement condamné les agissements de ses supporters au camp d'entraînement, la Lazio a publié un communiqué plus véhément, ce mardi en dénonçant cet acte.

"Nous prenons clairement nos distances"

"La Société sportive de la Lazio condamne fermement la bannière honteuse contre le joueur Elseid Hysaj, indique le communiqué. Ce n'est pas le premier épisode de ce type. Nous ne serons jamais du côté de ceux qui nient les valeurs du sport. En revanche, nous sommes sans tarder du côté de notre athlète et de tous les autres joueurs impliqués dans notre stage de pré-saison ces dernières semaines. Nous prenons clairement nos distances avec ceux qui veulent exploiter cet événement qui nuit à l'équipe, à tous les supporters de la Lazio et au club à des fins politiques."

"Nous ne serons pas intimidés par ceux qui utilisent des tons violents et agressifs: pour eux, il n'y a pas d'espace dans notre monde qui soit plutôt inspiré par les valeurs sportives saines de loyauté et de compétition, de respect mutuel et de coexistence civile et visant à surmonter toutes les barrières d'ordre social, culturel, économique et racial."