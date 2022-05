Tennis: à l'approche de Roland-Garros, Nadal battu par Alcaraz en quart de finale à Madrid

Malgré une réaction dans le deuxième set, Rafael Nadal s'est incliné en quart de finale du Masters 1000 de Madrid face à Carlos Alcaraz (6-2, 1-6, 6-3). Le jeune Espagnol affrontera Novak Djokovic en demie.

Cette fois-ci, il n'a pas tremblé. Quelques semaines après avoir buté sur Rafael Nadal à Indian Wells, Carlos Alcaraz est parvenu à battre son aîné ce vendredi en quart de finale après 2h28' lors du Masters 1000 de Madrid en trois sets (6-2, 1-6, 6-3). Malgré une petite frayeur dans la deuxième manche, le joueur de 19 ans poursuit sa route et affrontera Novak Djokovic en demi-finale.

Pour le taureau de Manacor, cette reprise dans la capitale espagnole est de bonne augure en vue de Roland-Garros (22 mai-5 juin), où il tentera de décrocher un 22e titre du Grand Chelem, quelques semaines après une fracture de fatigue à une côte.

Alcaraz touché à une cheville

Bien embarqué dans ce quart de finale après un premier set facilement remporté (6-2), Alcaraz a connu une petite frayeur dans le deuxième, en chutant sur un replacement. Strappé par le médecin, il a repris sa place mais n'a plus évité le retour de Nadal (6-1), victime d'un trou d'air fatal dans le dernier set (6-3). La veille, pour son deuxième match sur ocre en 2022 et à une quinzaine de jours de Roland-Garros (22 mai-5 juin), l'Espagnol avait bataillé pendant plus de trois heures et écarté quatre balles de match pour venir à bout de David Goffin.

Le numéro 9 au classement ATP a désormais rendez-vous avec Novak Djokovic en demi-finale, pour la première fois de sa carrière. Le numéro un mondial s'est tranquillement qualifié pour le dernier carré en disposant du Polonais Hubert Hurkacz (6-3, 6-4). Contre Hurkacz, coupable de nombreuses fautes, le Serbe n'a pas eu à puiser dans ses ressources pour s'imposer: un break dans chaque set lui a suffi pour s'imposer en 1h21 min. Lui, qui menait déjà 3 jeux à 0 après douze minutes de jeu, n'a eu à faire face à aucune balle de break.