Serie A: l’Inter répond à l’AC Milan et reste en course pour le Scudetto

Quelques heures après la victoire de l’AC Milan, l’autre club lombard en lice pour décrocher le titre de champion, l’Inter Milan s’impose sur la pelouse de l’Udinese (2-1) lors de la 35 e journée de Serie A. Les Nerazzurri reviennent à deux longueurs de leurs voisins milanais.

L’Inter Milan a moins douté que son rival lombard. Plus tôt ce dimanche, l’AC Milan a compté sur un but de Leao en fin de match pour se défaire de la Fiorentina à San Siro (1-0). À Udine, les hommes d’Inzaghi ont fait la différence en première période, faisant partiellement oublier la bévue de leur gardien remplaçant Radu cette semaine à Bologne (1-2).

Les Nerazzurri font la différence dans le premier acte

Ivan Perisic lance parfaitement les Nerazurri d’une tête décroisée au premier poteau sur corner (12e). Les visiteurs s’en sortent très bien en menant de deux buts à la pause, après un but plein de sang-froid de Lautaro Martinez. Après avoir trouvé le poteau gauche sur son penalty, l’avant-centre argentin reste mobilisé pour tromper son vis-à-vis de la tête (40e).

Mais l’Udinese n’en démord pas et alerte le champion en titre dans le second acte. Vigilant sur un coup franc de Deulofeu repoussé par Handanovic, Pussetto reprend un centre-tir d’Utdogie devant la ligne pour réduire l’écart (72e). Les attaquants nerazzurri Dzeko et Martinez sortent dans la foulée, après avoir chacun leur tour manqué le but du K-O.

L'Inter en tête du championnat vendredi soir ?

Tout juste entré en jeu, Vidal pense redonner deux buts d'avance aux siens mais il est sanctionné pour une position de hors-jeu évitable (78e). L'Inter manque d'autres opportunités en contre et se fait peur sur des coups de pied arrêtés défensifs, mais tient bon. Néanmoins, Barrella sort sur blessure en toute fin de match après un coup au genou, ce qui pourrait être une mauvaise nouvelle pour les dernières semaines de compétition.

À son tour, l’Inter Milan a désormais l’occasion de mettre la pression sur les Rossoneri dès vendredi, au moment de recevoir Empoli. Une victoire permettrait au club intériste de passer provisoirement en tête du championnat, deux jours avant le déplacement des hommes de Pioli à Vérone. À trois journées de son dénouement, cette passionnante Serie A est encore loin d’avoir livré son verdict, acvec deux petits points qui séparent les deux formations milanaises.