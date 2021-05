AC Milan: quand Maignan et Zlatan se chauffaient au PSG

Mike Maignan est tout proche de signer avec l’AC Milan où il retrouvera Zlatan Ibrahimovic qu’il a déjà côtoyé au PSG. Les deux joueurs s’étaient même chauffés à l’entraînement où le jeune gardien avait gagné le respect de la star suédoise.

Mike Maignan (25 ans) s’apprête à changer de club et à découvrir un nouveau championnat. Selon la presse italienne, le gardien de Lille va passer sa visite médicale ce mardi à l’AC Milan, après avoir rejoint lundi soir la Lombardie où un contrat de trois ans l’attend.

Il ne pourra pas s’éterniser sur place puisqu’il prendra ensuite la direction de Clairefontaine, mercredi pour débuter la préparation de l’Euro avec l’équipe de France. La découverte de ses nouveaux partenaires attendra plusieurs semaines à Milan. Il y retrouvera plusieurs vieilles connaissances comme son ancien partenaire à Lille, Rafael Leao, mais aussi Zlatan Ibrahimovic qu’il a côtoyé au PSG.

Le joueur avait d’ailleurs tenu tête à la star suédoise lors de séances d’entraînement intenses. S’il n’a jamais eu sa chance de jouer avec l’équipe première de son club formateur qu’il a quitté en 2015 pour Lille, Maignan s’est frotté à ses stars et donc au Suédois, dont il a conservé un excellent souvenir.

"Gardien de merde", "attaquant de merde"

"Ah là là, Zlatan, s’amusait-il dans une interview accordée à France Football en décembre 2019. Même si on n’est pas en contact aujourd’hui, je l’aime de ouf. Il est vrai. Il dit ce qu’il a à te dire en face. Mais quand tu dis certaines choses, il faut faire attention, toi aussi tu n’es pas parfait. Il m’a déjà mis une sauce… et je lui ai déjà répondu. Si pour certains ce n’était pas normal parce que j’étais le jeune de dix-sept ans, pour moi ça l’était."

Il avait détaillé: "J’ai dix-sept ans, ma première année en pro, resitue le gardien. À l’entraînement, Zlatan tire, la balle va à 400 km/h et elle passe. C’était facile pour lui. Les Buffon, Julio César qu’il a eus en face de lui, n’ont pas arrêté ces ballons-là. Il me dit: 'Gardien de merde'. Là, pour moi, il n’était pas correct. L’action d’après, il revient, frappe mais je l’arrête. Ah... (Il sourit.) J’étais obligé de lui répondre."

Zlatan adoube Maignan

La réponse en question? "'Attaquant de merde', répond Maignan. Il m’a regardé, n’a rien dit et, une fois rentré au vestiaire, il m’a checké. Il m’a dit : 'C’est bien, j’aime comment tu es, j’aime ta personnalité'. Déjà que je l’aimais, ça m’a encore plus fait kiffer cette personne." Six ans et un titre de champion de France plus tard, il le retrouvera avec un tout autre statut et une bonne dose de respect en plus.