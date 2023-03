AS Roma: enquête ouverte après les accusations de Mourinho contre un arbitre et ses propos "injustifiables"

Selon la Gazzetta dello sport, la fédération italienne a ouvert une enquête après les accusations de José Mourinho contre le quatrième arbitre du match Cremonese-AS Roma (2-1) lors duquel il a été exclu.

Les instances du football italien se penche sur l’incident qui a éclaté mardi soir entre José Mourinho et Marco Serra, quatrième arbitre du match Cremonese-AS Roma (2-1). Selon la Gazzetta dello Sport, la commission de discipline de la fédération italienne (FIGC) a ouvert une enquête pour faire la lumière sur les accusations de Mourinho contre Serra. L’entraîneur de la Roma a été expulsé au tout début de la seconde période mais a dénoncé des propos "injustifiables" tenus par le quatrième arbitre à son égard.

L'arbitre aurait tenu des propos insultants contre Mourinho, selon la Gazzetta

L’accrochage entre les deux hommes a commencé par un duel anodin entre Marash Kumbulla et Frank Tsadjout pour lequel Mourinho a demandé des explications à l’arbitre assistant. Selon la Gazzetta, ce dernier lui aurait répondu: "mêle-toi de tes affaires", ce qui aurait provoqué l’ire de Mourinho, exclu pour son coup de colère. Les choses seraient devenues encore plus vulgaires selon la Gazzetta, qui croit savoir que l’arbitre aurait proféré des mots bien plus grossiers en direction du Portugais. "Tout le monde te prend par le c..., rentre chez toi."

Mourinho n’avait pas voulu détailler la teneur des propos à l’issue de la rencontre mais il n’avait pas caché sa colère face à la presse en faisant part de son intention d’entreprendre une action juridique. "Voulez-vous savoir ce qui s'est passé? Un épisode tout à fait normal, comme 50 autres se produisent dans un match et où le quatrième officiel dit généralement à un entraîneur de rester calme, de s'asseoir, a-t-il confié. Ceux qui me connaissent depuis de nombreuses années savent que je suis émotif, mais pas fou. Avoir une telle réaction signifie qu'il s'est passé quelque chose de grave. Maintenant, je veux comprendre si je peux faire quelque chose d'un point de vue juridique. Le quatrième arbitre a dit à Piccinini (Marco Piccinini, l’arbitre principal) de m'expulser mais il n'a pas honnêtement dit ce qu’il m'a dit, ni comment il me l’a dit. J'aimerais savoir s'il y a un audio, mais ils m'ont dit que ce que disent les arbitres n'est pas enregistré. Je ne veux pas entrer dans la discussion sur le fait qu'il est de Turin, et qu’au prochain match - que je manquerai - nous jouerons contre la Juventus."

"Il m'a parlé d'une manière injustifiable, a ajouté Mourinho, très remonté. A la fin du match, Piccinini m'a vu entrer dans le vestiaire de Serra et m'a dit: 'Je veux que tu sois honnête et que tu me dises ce qui s'est passé', mais il a des problèmes de mémoire et ne se souvient pas. Ses paroles? Je préfère ne pas les dire. S'il avait dit à l'arbitre ce qu'il m'avait dit, c'est lui qui se faisait expulser: mais c'est un menteur. Si à la prochaine journée, il est 'sur le terrain' et je ne le suis pas, je ne pourrai pas comprendre cette chose. M. Serra est peut-être un arbitre d'une dimension incroyable sur le terrain, il est le prochain Collina ou Rosetti, mais en tant que personne je le respecte autant qu'il me respecte."