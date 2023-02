AS Roma: "Ils ne comprennent pas", Mourinho charge ses propres supporters

La Roma a dominé l'Hellas Vérone (1-0), le 19 février en Serie A, mais n'a pas échappé à quelques sifflets de ses supporters durant la rencontre. Une attitude qui a profondément irrité Jose Mourinho. Et il ne s'en est pas caché, au micro du club après la rencontre

Les supporters de la Roma sont-ils trop exigeants ? Après la défaite jeudi en barrage aller de Ligue Europa face à Salzbourg (1-0), les Giallorossi se sont parfaitement repris en championnat dimanche, avec un succès court mais précieux face à l'Hellas Vérone au Stadio Olimpico (1-0) grâce à un but d'Ola Solbakken, bien servi par Leonardo Spinazzola.

Trois points précieux qui permettent au club de la Louve de rester troisième de Serie A et donc de se qualifier virtuellement pour la phase de groupes de la prochaine Ligue des champions. Pourtant, José Mourinho n'était pas pleinement satisfait après le match. La faute notamment au comportement de certains supporters, qui ont sifflé les joueurs.

"Les gens n'ont pas encore compris la valeur de cette équipe"

"Je n'ai pas expliqué dans le détail tout le travail que nous réalisons. Je suis entraîneur et je ne veux rien faire d'autre. Je veux être entraîneur. Je dois expliquer aux gens tout le travail que réalise cette équipe, rappelle le technicien portugais à la chaîne du club. Siffler un garçon qui perd un ballon, parce qu'il a raté un contrôle, une passe... Cafu et Maicon ne sont plus là, ni Conti, ni Totti, ni d'autres phénomènes qui ont joué ici. Nous sommes une grande équipe. Les gens n'ont pas encore compris la valeur de cette équipe. Il y a ceux qui font semblant de ne pas comprendre. Il y a des gens dans le stade qui ne comprennent pas. C'est peut-être de ma faute, je n'ai jamais expliqué le travail réalisé. Je ne détaille sans doute pas assez. J'attendrai peut-être la fin de saison pour parler."

Les Romains retrouveront leurs supporters dès jeudi pour le match retour face à Salzbourg, avec l'objectif de poursuivre leur parcours européen. Premier club à avoir remporté l'Europa Conference League la saison dernière, la Roma est bien partie pour être en Coupe d'Europe l'année prochaine puisqu'elle compte douze points d'avance sur la Juventus, 7e.