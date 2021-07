AS Roma: "Nous aurons une équipe digne de Mourinho", annonce le Portugais

Licencié en avril dernier par Tottenham, José Mourinho a rapidement trouvé un banc de touche. La saison prochaine, il sera sur le banc de l’AS Roma. Lors de sa conférence presse de présentation, le Special One a affiché ses ambitions.

Après la fin du contrat de Paulo Fonseca avec la Louve, la Roma a misé sur José Mourinho jusqu’en 30 juin 2024, libre depuis son licenciement de Tottenham en fin de saison dernière. Accueilli comme rockstar, il y a quelques semaines par les supporters romains, l’entraîneur portugais a été presenté à la presse ce jeudi. Une présentation durant laquelle il a confié ne pas vouloir s’approprier l’histoire de ce club:

"Je ne veux pas la Roma de Mourinho, je veux la Roma des Romanistes. Je ne suis personne, je suis un de plus. Rien de plus. Je travaillerai 24 heures sur 24, sauf pour quelques heures de repos. Si, grâce à notre travail, nous pouvons donner quelque chose de plus au football italien, tant mieux."

Mourinho veut remporter un titre

Septième du dernier championnat, l’AS Roma disputera la première édition de l’UEFA Conférence League. Si José Mourinho veut aller le plus loin possible dans cette compétition et obtenir une place qualificative en Ligue des champions, il va devoir renforcer son équipe avec des joueurs à son image.

"Nous savons ce dont nous avons besoin, mais nous savons que c'est un marché particulier. Nous travaillons tous les jours, à la fin du marché nous aurons une équipe digne de Mourinho", explique-t-il.

Le Special One ironise sur les critiques

Pendant cette conférence de presse, celui qui a réalisé le triplé avec l'Inter Milan est revenu sur son aventure en Angleterre, se montrant ironique sur certaines critiques à son encontre: "À Manchester, j'ai gagné trois titres et c'était un désastre", appuie celui qui avait remporté la Ligue Europa, la League Cup et le Community Shield.

Sur le banc des Spurs de Tottenham, Mourinho avait atteint la finale de la Coupe de la ligue. Une finale qu'il n'a pas pu disputer, en raison de la crise sanitaire. La fédération avait pris la decision de l'annuler afin de priviliégier la reprise du championnat: "A Tottenham, ils ne m'ont pas laissé aller en finale et pour moi, c'était un désastre ." José Mourinho et sa nouvelle équipe débuteront le championnat au début du mois d’août.

