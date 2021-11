AS Rome: Afena-Gyan dément tout notion de racisme à son encontre dans une vidéo du club

Le jeune joueur de l’AS Rome, Felix Afena-Gyan (18 ans), a réfuté toute intention de racisme son égard après la diffusion d’une vidéo où il se fait offrir des chaussures par José Mourinho, son entraîneur au sein du club italien.

Felix Afena-Gyan (18 ans) s’est retrouvé au cœur de l’actualité pour plusieurs raisons, ce week-end. Le jeune Ghanéen a d’abord inscrit ses deux premiers buts avec l’AS Rome sur le terrain du Genoa (0-2) offrant la victoire au club qu’il a rejoint en janvier 2021. Pour fêter ça, José Mourinho, son entraîneur, l’a récompensé en lui offrant une paire de chaussures d’une marque de haute couture à 800 euros. Une séquence immortalisée dans une vidéo diffusée sur le compte Instagram du joueur.

Et la séquence a suscité une grosse polémique en réaction aux propos tenus par des personnes présentes dans la pièce mais non-identifiées. L’une d’elle invite le jeune joueur à danser après avoir enfilé ses nouvelles chaussures. Une autre ironise en indiquant qu’il y a "des bananes à l’intérieur" des chaussures. Une remarque perçue comme raciste par de nombreux utilisateurs des réseaux sociaux. Mais le joueur a publié une story pour assurer que ce n’était pas le cas.

"Je mange beaucoup de bananes, c'est devenu une chose dont nous rions parfois"

"Je tiens à vous assurer à tous que je n'ai en aucun cas été offensé par le commentaire de fond fait dans la vidéo, et je crois vraiment qu'il n'y avait aucune intention raciste, écrit-il. Depuis le premier jour de mon arrivée au club, j'ai été accueilli dans la famille par tout le monde, qui a plaisanté avec moi comme tous les membres de la famille. Parce qu'ils voient que je mange beaucoup de bananes, c'est devenu une chose dont nous rions parfois, et je pense que le commentaire en était un autre exemple."

"Je me sens chez moi ici à Roma, poursuit-il. Je suis reconnaissant pour le soutien que j'ai reçu de tout le monde ici à Trigoria et je n'aime pas penser que les gens ont une mauvaise idée des choses." A l’issue de la rencontre, José Mourinho a expliqué pourquoi il a offert ce cadeau à son jeune joueur. "Je lui ai promis une paire de chaussures très chères, pour 800 euros, et il est venu me voir pour s'assurer que je n'oublie pas, a-t-il souri sur la chaîne DAZN. J'aime beaucoup son sang froid, son physique mais surtout son humilité."