OM: Pau Lopez retrouve ses sensations "un peu perdues à l’AS Rome"

Pau Lopez (26 ans) reconnait se rapprocher de son meilleur niveau avec Marseille qu’il a rejoint sous forme de prêt en provenance de l’AS Rome, où il avait un peu perdu ses sensations de son bon début de carrière.

Pau Lopez (26 ans) n’a pas rejoint l’OM dans un contexte facile l'été dernier. Le gardien a été présenté comme un concurrent de Steve Mandanda, capitaine très apprécié au club et par les supporters. Mais l’Espagnol a pleinement profité de la confiance de Jorge Sampaoli qui l’a aligné lors de 13 matchs consécutifs avant de redonner sa chance à Mandanda face à Metz (0-0) juste avant la trêve internationale.

Ses sept matchs sans encaisser de buts plaident en sa faveur. Le gardien, qui sortait d’une saison compliquée avec la Roma blessure à l’épaule), reconnait avoir pris ses marques doucement avant une certaine montée en puissance.

"Mon début de saison a été particulier"

"Mon début de saison a forcément été particulier, explique-t-il dans une interview à RMC Sport. Je n’ai pas eu de préparation physique, j’ai fait un seul match amical. Je me sens de mieux en mieux. Les premiers matchs, tout était un peu nouveau: mes partenaires, s’habituer à l’équipe, que l’équipe s’habitue à toi… Sept matchs sans encaisser de but, c’est très positif. Cela montre qu’on travaille bien tous ensemble."

Il refuse toutefois de s’emballer sur le fait d’avoir retrouvé son meilleur niveau mais confie être sur le bon chemin. "Je retrouve vraiment les sensations que j’avais par exemple au Betis ou à l’Espanyol Barcelone, des sensations que j’avais un peu perdues, c’est vrai, à Rome. Je ne sais pas si je suis à mon meilleur niveau ou si ce sera pour bientôt, mais je me sens très bien, physiquement et mentalement, avec beaucoup d’envie et de confiance pour aider l’équipe."

Celui qui ne se considère pas comme le titulaire du but de l’OM devrait toutefois récupérer sa place, dimanche (21h, 14e journée de Ligue 1) lors du choc sur le terrain de l’OL.