AS Roma: Mourinho était déjà exclu du conseil des sages de l’UEFA... avant d'annoncer son départ

José Mourinho, qui a quitté l’UEFA Football Board dans la foulée de la sanction infligée par l’instance européenne pour avoir insulté un arbitre, aurait en fait été exclu par le conseil avant l’annonce de son départ jeudi.

Une démission qui pourrait finalement cacher un renvoi. Ce jeudi soir, plusieurs médias annonçaient la décision de José Mourinho de quitter l’UEFA Football Board, une structure regroupant plusieurs personnalités chargées de formuler des propositions sur l’évolution du jeu. Un choix faisant suite à sa suspension de quatre matchs européens pour avoir insulté l’arbitre anglais Anthony Taylor dans la foulée de la finale de Ligue Europa perdue avec l’AS Roma contre le Séville FC.

Une séparation décidée après son craquage dans la foulée de la finale de C3

Néanmoins, selon les informations de Mundo Deportivo, l’UEFA avait déjà décidé de s’en séparer à la suite de cet après-match houleux, où le coach portugais avait notamment lancé un "putain de honte, c'est une putain de honte" à l’arbitre du match dans le parking du stade, alors que ses propos en conférence de presse ne seraient pas non plus passés.

Ce jeudi, il était pourtant annoncé que Mourinho a envoyé un courrier à Zvonimir Boban, ancien international croate et actuel directeur technique de l’UEFA, l’informant de sa décision de quitter ce "conseil des sages", où figurent Fabio Capello et Carlo Ancelotti.

"Je me sens obligé de prendre cette décision", indiquait Mourinho

"Cher Monsieur Boban, j'ai le regret de vous informer qu'avec effet immédiat, je démissionne de mon poste au sein de ce groupe, avait-il écrit. Les conditions auxquelles je croyais fermement lors de mon adhésion ne sont plus réunies et je me sens obligé de prendre cette décision. Je vous demande de bien vouloir communiquer ma décision au président, M. Aleksander Ceferin".