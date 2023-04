AS Rome: Dybala reconnaît avoir "détesté Ronaldo" étant enfant

Dans un entretien à DAZN Heroes, l'Argentin Paulo Dybala évoque sa relation avec Cristiano Ronaldo, l'éternel rival de la Pulga qu'il a côtoyé à la Juventus.

Durant sa carrière, Paulo Dybala est l'un des rares chanceux à avoir eu l'occasion de côtoyer à la fois Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Coéquipier de l'ancien Barcelonais en équipe nationale, la Joya a évolué durant trois saisons avec le Portugais à la Juventus (2018-2021). Dans un entretien accordé à DAZN Heroes, Dybala détaille justement sa relation avec CR7.

"Enfant, j’ai toujours été du côté de Messi", avoue Dybala

"À la Juventus, ce furent trois bonnes années avec Cristiano Ronaldo, l’équipe était très forte et il nous a apporté quelque chose en plus, analyse le meneur de jeu sud-américain. En Argentine, la rivalité entre Messi et Cristiano se fait profondément sentir. Évidemment, enfant, j’ai toujours été du côté de Messi", se souvient l'attaquant qui fait désormais le bonheur de l'AS Roma depuis l'été dernier.

Et Dybala d'enchaîner sur une anecdote liée à sa relation avec Ronaldo et au sempiternel débat qui oppose le Portugais à Messi : "Une fois, nous allions jouer un match à l'extérieur, j’étais à l’arrière de l’avion et CR7 était assis à l’avant. À un moment, il m’a abordé pour me parler de foot et plein d’autres choses, on a parlé de notre vie en général et à un moment je lui ai dit : 'Je te détestais pratiquement quand j’étais enfant'. On en a rigolé. Il y a toujours eu une bonne relation entre nous", admet Paulo Dybala, dont le binôme formé avec Ronaldo a marqué 135 buts et délivré 41 passes décisives en trois saisons.