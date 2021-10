AS Rome: la pique de Mourinho contre la Lazio après la défaite dans le derby

José Mourinho s’est réjoui du succès de l’AS Rome contre Luhansk (3-0), jeudi en Conférence League qui a permis de rebondir après la défaite dans le derby face à la Lazio (3-2) qu’il ne digère pas.

José Mourinho est du genre amer et un peu rancunier. Invité à commenter la victoire de l’AS Rome contre le Zorya Luhansk (3-0) jeudi en Conference League, l’entraîneur n’a pas pu s’empêcher d’évoquer le derby perdu quatre jours plus tôt contre la Lazio en Serie A (3-2).

"Nous avons perdu contre une petite équipe"

"Il y a quatre jours, nous avons dominé une équipe, joué contre une équipe qui semblait petite et nous avons perdu, a-t-il déclaré en référence au rival romain. Ce qui compte, c'est le résultat. Aujourd'hui, nous avons gagné. Nous avons six points, il nous en manque cinq pour se qualifier. Pour nous c'était un pas en avant. Nous avons aussi évité les blessures et avons laissé se reposer ceux qui étaient sur le banc ou restés à Rome."

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder la Conference League

Après deux journées, la Louve est en tête de son groupe de Conference League. Elle a désormais rendez-vous dimanche face à Empoli. "Après les défaites, c’est toujours important d'essayer de gagner, continue le Portugais. Nous l'avons fait aujourd'hui mais nous devons transférer cela au championnat et essayer de gagner contre une équipe qui compte 9 points et se porte très bien."

Mourinho a rejoint le banc de l’AS Rome l’été dernier quelques semaines après son éviction de Tottenham. Après six journées, son équipe pointe en quatrième place du classement.