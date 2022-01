AS Rome: Mourinho sort les vieux dossiers pour répondre aux fans de l'AC Milan

José Mourinho a répondu aux moqueries du public de San Siro, jeudi lors de la défaite de l’AS Rome sur le terrain de l’AC Milan (3-1), par une anecdote sur l’intérêt que lui avaient porté les dirigeants milanais il y a trois ans.

Les supporters de l’AC Milan n’ont pas oublié le passif de José Mourinho. Ils ont bien chambré l’entraîneur de l’AS Rome, jeudi lors de la rencontre entre les deux équipes remporté par les Rossoneri (3-1), pour ses deux ans passés (2008-2010) sur le banc de l’Inter, le grand rival. Mais le Portugais n’a pas vraiment été déboussolé. Il leur a répondu par une anecdote un brin provocatrice.

"L'AC Milan me voulait, j'ai dit non et je suis heureux d'avoir pris cette décision"

"Il y a trois ans, les propriétaires milanais me voulaient à Milan, a-t-il confié. J'y ai pensé pendant trois jours, puis j'ai décidé que ce serait non et je suis heureux d'avoir pris cette décision. Je suis un professionnel, mais il y a de la place pour avoir des passions comme l'antagonisme. Maintenant, je suis passionné par les Romains, je vais tout donner aux Romains. Pour revenir en arrière, après ce qui s'est passé aujourd'hui, je suis doublement content de ce que j'ai répondu. Ils sont venus vers moi, mais je leur ai dit de rentrer chez eux, que je n'irais pas."

Mourinho a aussi regretté les décisions arbitrales après un penalty accordé aux Milanais pour une main peu évidente de Tammy Abraham en début de match. "Je n'ai jamais vu d'image qui me dit que c'est un penalty, a-t-il regretté. Vous ne voyez pas de contact pur ou clair, ce n'est pas une situation claire. Il a donné le dernier penalty, mais c'était le même dynamique que celle sur Zaniolo et Ibanez. Pourquoi ne les a-t-il pas donnés aussi? On veut de l'uniformité. On n'a pas été très bons au niveau technique, mais au niveau des arbitres on est toujours les malchanceux. Je n'aime pas le faire, mais je dois dire que la gestion des arbitres ne m'a pas plu."

Grâce à ce succès, l’AC Milan, 2e, revient provisoirement à une lonvueur de l’Inter, leader avec un match en moins. L’AS Rome est 7e à six points du Top 4.