Bloqué dans les bouchons, Zlatan fait du stop pour rejoindre le festival de Sanremo

Bloqué dans les embouteillages alors qu'il devait de nouveau se rendre au festival de Sanremo, Zlatan Ibrahimovic a trouvé la parade... en sortant de voiture pour grimper sur une moto. Le pilote était un fan... de l'AC Milan.

Un show à la Zlatan. L'attaquant de l'AC Milan a fait une entrée remarquée ce jeudi, au festival de musique de Sanremo. Remarquée car très en retard. Alors qu'il était attendu pour assuré l'animation du show, comme il s'y était engagé en début d'année, le Suédois a dû faire face à quelques ennuis sur la route.

Le présentateur principal, Amadeus, a donc meublé, expliquant finalement aux téléspectateurs que le joueur était coincé dans les embouteillages, en raison d'un accident entre deux camions, comme rapporté par la Gazzetta dello Sport. Il est finalement arrivé peu avant 23h. La suite, c'est Zlatan Ibrahimovic lui-même qui la raconte.

"Heureusement, c'était un fan du Milan"

"Il y a eu un accident sur l'autoroute. Au bout de trois heures, j'ai dit au chauffeur: 'laissez-moi descendre'. J'ai trouvé un motard et je lui ai demandé de me conduire à Sanremo. Heureusement, c'était un fan du Milan. J'ai même la vidéo. J'ai fait 60 kilomètres avec lui, sur sa moto", a-t-il détaillé, en montrant une courte vidéo de lui, sur la moto, casque et visière sur la tête.

"Si Zlatan ne va pas au festival, c'est le festival qui va à Zlatan", a conclu Amadeus sur cet épisode. Difficile de déterminer ce qui relève de la légende ou de la réalité. Mais on n'enlèvera pas à l'ancien buteur du PSG son sens du spectacle.