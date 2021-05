Crise à l’Inter: des supporters en colère manifestent devant le siège

La nouvelle du divorce annoncé entre Antonio Conte et l’Inter Milan passe très mal auprès des supporters du récent champion d’Italie, contraint d’opérer des réductions budgétaires drastiques. Les tifosi se sont rendus ce mercredi devant le siège du club pour crier leur colère.

Rien ne va plus à l’Inter. Récent champion d’Italie – pour la première fois depuis 2010 – et auteur d’une saison sportive faste, l’Inter Milan est pourtant en crise. Financière, surtout, puisque plombé par la pandémie de Covid-19, le géant italien accuserait 600 millions d’euros de dettes cumulées. Ce qui a amené les propriétaires (Suning Group) à prendre des décisions spectaculaires pour faire subsister le club: couper drastiquement dans le budget, en vendant des joueurs pour réaliser une plus-value d’au moins 100 millions d’euros cet été, tout en baissant les salaires de l’effectif de 15 à 20%, selon la Gazzetta dello Sport.

"Zhang, prends tes responsabilités ou quitte notre ville"

Face à cette situation paradoxale, l’entraîneur Antonio Conte, furieux, aurait même d’ores-et-déjà acté son départ. La goutte de trop pour les supporters intéristes, qui ont manifesté leur colère ce mercredi devant le siège du club récemment sacré pour la dix-neuvième fois. Deux banderoles ont été accrochées au pied du bâtiment, sur lesquelles on pouvait lire en début d’après-midi "Zhang (le président), prends tes responsabilités ou quitte notre ville" et "Réduire les champions, c’est seulement pour les cons: on ne touche pas au Mister (Conte), au staff et aux joueurs". Deux messages sans équivoque et portés par la Curva Nord, groupe de tifosi ultras de l'Inter.

Qui prouvent s’il le faut tout l’amour qu’ils portent à leur entraîneur, qui en deux ans les a menés en finale de la Ligue Europa puis à leur premier titre de champion depuis onze ans. Conte aurait rencontré son président Steven Zhang samedi dernier, qui l’aurait informé à cette occasion de ses objectifs. Le dirigeant chinois aurait compris la décision et l’amertume du technicien en reconnaissant qu’il ne pouvait pas lui garantir un projet de croissance continue, promis à son arrivée il y a deux ans. Durement frappé par la crise sanitaire, le club a récemment demandé et obtenu un prêt de 275 millions d’euros auprès du fonds d'investissement américain Oaktree.