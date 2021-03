Juve: la réaction impressionnée de Ronaldo sur le missile de Rabiot

Adrien Rabiot a égalisé pour la Juve ce samedi face à la Lazio, dans le choc de la 26e journée de Serie A. Un missile en angle fermé que Cristiano Ronaldo, sur le banc, a visiblement apprécié. Les Turinois se sont imposés 3-1.

Une petite moue impressionnée, un regard à Arthur - qui applaudissait chaudement - et de la satisfaction: Cristiano Ronaldo a visiblement apprécié le but inscrit par Adrien Rabiot ce samedi soir, lors du choc de la 26e journée de Serie A entre la Juve et la Lazio (39e minute), conclu sur une victoire 3-1 des Turinois.

Ronaldo sur le banc

Bien lancé par Alvaro Morata sur le flanc gauche, l'international français a envoyé un missile du gauche, en angle fermé, venu se loger sous la barre. Belle manière d'égaliser pour les Turinois, après l'ouverture du score de Joaquin Correa (13e minute) sur une remontée de balle rapide. Derrière, Alvaro Morata a inscrit le doublé de la victoire en trois minutes (57e et 60e).

Cristiano Ronaldo après le but de Rabiot © Capture écran BeIN

Andrea Pirlo avait procédé à quelques changements pour ce match de championnat, en vue du huitième de finale retour de Ligue des champions contre Porto mardi (à suivre sur RMC Sport). Cristiano Ronaldo était notamment sur le banc au coup d'envoi, tout comme Leonardo Bonucci. Au Portugal au match aller, la Juve s'était inclinée 2-1.