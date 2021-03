Juventus: l'énorme nouveau record de l'éternel Cristiano Ronaldo

Buteur contre la Spezia mardi soir, Cristiano Ronaldo a scellé la victoire de la Juventus Turin (3-0), 3e de Serie A. Le Portugais a également ajouté une nouvelle stat incroyable à son tableau de chasse personnel.

Il continue d'empiler les buts, et les records. Pour son 600e match en carrière en championnat (292 en Liga, 196 en Premier League, 85 en Serie A, 25 en Liga NOS et 2 en Segunda Liga), Cristiano Ronaldo a marqué, encore. L'international portugais a participé ce mardi au large succès de la Juventus Turin à domicile face au promu de la Spezia (3-0).

Après avoir inscrit le troisième but de son équipe d'un tir croisé du gauche (89e), l'attaquant de 36 ans en est désormais à 20 buts marqués en 21 rencontres de Serie A, et trône en tête du classement des buteurs. Sa Juve occupe la 3e place de Serie A, à 7 longueurs du leader, l'Inter Milan, et 3 de son dauphin l'AC Milan.

Une régularité invraisemblable

Mais ce n'est pas tout. Le quintuple Ballon d'or a ajouté à son incensé palmarès une nouvelle ligne personnelle: avec ce 20e but de sa saison, CR7 est devenu le premier joueur des cinq grands championnats européens à atteindre ce seuil à chacune de ses douze dernières saisons.

Preuve s'il en faut que, malgré son âge, Ronaldo est toujours immense par son talent, mais surtout par sa régularité. C'est également son 48e but sur ses 48 derniers matchs dans l'élite italienne. Comme l'indique l'AFP, Cristiano Ronaldo, qui a rejoint la Juve en 2018, a égalé le record de buts de la légende brésilienne Pelé, avec 767 buts inscrits en carrière.