Juve: la tribune des ultras fermée un match après les insultes racistes contre Lukaku... qui est quand même suspendu

La Curva Sud, qui héberge les ultras turinois, sera fermée pour un match après les cris racistes de certains supporters de la Juve contre Romelu Lukaku lors de la demi-finale aller de Coupe d'Italie.

Son carton rouge est maintenu. Sévèrement exclu mardi pour sa célébration lors de Juventus-Inter (1-1) en demi-finale aller de la Coupe d’Italie, Romelu Lukaku a écopé d’un match de suspension. Une sanction officialisée ce jeudi par les instances disciplinaires du football italien.

La tribune des ultras fermée un match

Au moment d’égaliser sur penalty dans les ultimes secondes de la rencontre, Lukaku a été la cible d'insultes racistes de la part de supporters turinois. Ils ont pris à partie l’attaquant de l’Inter Milan, comme l'illustrent des vidéos relayées sur les réseaux sociaux montrant un déchaînement de haine envers le Belge qui a eu pour seul tort de reprendre sa traditionnelle célébration (index gauche sur la bouche, main droite sur le front) en fixant le public de la Vieille Dame.

Lukaku a été exclu dans la foulée, averti une seconde fois pour avoir célébré son but de cette façon. Juan Cuadrado et Samir Handanovic, qui en sont venus aux mains après le coup de sifflet final, ont respectivement écopé de trois et un matchs de suspension. Ils devront également s'acquitter d'une amende de 10.000 euros chacun. La Juve a par ailleurs été sanctionnée pour les cris racistes contre Lukaku.

La Curva Sud, qui héberge traditionnellement les ultras turinois, sera fermée pour le prochain match de championnat à domicile. Ce sera le 23 avril contre Naples.