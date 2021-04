Juve: le message de Danilo à Ronaldo sur "les objectifs personnels"

Le latéral de la Juventus Danilo évoque à la télévision italienne l'état d'esprit de son coéquipier Cristiano Ronaldo, en rappelant que l'équipe doit passer avant les performances individuelles.

Cristiano Ronaldo trop individualiste? Pour Sky Italia, Danilo est revenu sur le côté auto-centré de l’attaquant portugais: "Cristiano est comme ça, ce n'est pas nouveau. Il était comme ça à Madrid, il a toujours été comme ça, ici aussi: il a besoin de marquer pour être plus heureux, il se fâche quand il ne marque pas. Il a toujours cette motivation même s’il a beaucoup marqué dans sa carrière, mais il veut toujours continuer à le faire."

"Cristiano sait que l'objectif de l'équipe est prioritaire"

"Cependant, Cristiano sait que l'objectif de l'équipe est prioritaire sur ses objectifs personnels. Le lendemain de chaque match, il se concentre déjà sur le fait de gagner le prochain match", tempère le défenseur brésilien. Depuis le début de saison, le quintuple Ballon d'Or cumule 32 buts en 38 matchs toutes compétitions confondues.

Pour rappel, la Juventus n’a plus grand-chose à jouer en cette fin de saison au-delà de la finale de la Coupe d’Italie (le 19 mai, face à l’Atalanta). Les Bianconeri ont été sorti de la Ligue des champions par Porto dès les huitièmes de finale et sont distancés par l’Inter dans la course au titre en Serie A.

La Ligue des champions pas encore assurée

Mais la Juve aura encore besoin d’un CR7 en grande forme pour valider sa qualification pour la prochaine C1. À six journées de la fin du championnat, la Vieille Dame est troisième de son championnat, avec deux petits points d'avance sur Naples, cinquième et premier non-qualifié pour le moment.

En marge de cette intervention, Danilo a aussi évoqué le thème de la Super League, sans trop se mouiller ("je ne sais pas si ce projet aurait été la bonne solution") mais en le défendant à demi-mot: "Si les 12 clubs ont accepté ce nouveau projet c’est parce qu’ils ont développé un besoin de changement (…), il est normal de parler de changement pour sauver le football."