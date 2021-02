Juve: Trezeguet partage ses souvenirs du jeune Zlatan

Lors d'une session de questions-réponses avec des supporters turinois, David Trezeguet est revenu sur le passage de Zlatan Ibrahimovic à la Juventus (2004-2006). L'ancien international français n'en garde que des bons souvenirs.

Il a évolué avec les plus grands. Lors de ses dix années passées à la Juventus (2000-2010), David Trezeguet a côtoyé des attaquants du calibre de Filippo Inzaghi et Alessandro Del Piero. Certains l’ont peut-être oublié, mais l’ancien international français a aussi connu un certain Zlatan Ibrahimovic.

Le championnat néerlandais étant devenu trop petit pour lui, le Suédois avait décidé de quitter l’Ajax Amsterdam pour rejoindre la Vieille Dame contre un chèque de 16 millions d’euros, en août 2004. Avec déjà un ego bien affirmé à 22 ans et l’ambition de se faire un nom en Italie.

Trezeguet "surpris positivement" par Zlatan

D’abord une réussite, son aventure à la Juve s’était terminée sur un bras de fer, Zlatan ayant fait le forcing pour partir en 2006 après la relégation du club en Serie B à la suite du Calciopoli (affaire de matchs truqués). Il a toutefois laissé d’excellents souvenirs à Trezeguet.

"J'ai vu arriver Ibrahimovic, qui m'a surpris par sa mentalité, sa pensée, ses idées. J'ai tout de suite compris qu'il était différent à la fois techniquement et concernant son tempérament. Il m'a surpris positivement", a-t-il raconté ce vendredi lors d’une session de questions-réponses organisée par la Juve avec des supporters.

Son duo avec Del Piero

Retraité depuis 2014, le champion du monde 1998 est aussi revenu sur son duo mythique formé avec Del Piero. "Ensemble, nous avons écrit une histoire unique. Nous sommes devenus la paire la plus prolifique de l'histoire de la Juventus. En 10 ans, j'ai tout connu, des beaux moments et des plus délicats. Je suis arrivé dans une équipe très compétitive, où les titulaires étaient Del Piero et Inzaghi, un club où l'objectif était très clair : toujours gagner", a-t-il expliqué dans des propos rapportés par Tuttosport.

Passé ensuite par l’Espagne (Herculés), Abu Dhabi (Baniyas) et l’Argentine (River Plate, Newell's Old Boys), le roi David a pris sa retraite en 2014 après une dernière pige en Inde au FC Pune City. Il est aujourd'hui ambassadeur pour la Juve et l’UEFA.